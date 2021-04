ICEX Y ANCED firman un protocolo para impulsar la formación online fuera de España Comunicae

jueves, 29 de abril de 2021, 11:31 h (CET) Ambas organizaciones suman esfuerzos a través de un protocolo de actuación para la internacionalización del sector de formación online ICEX España Exportación e Inversiones, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED) firmaron el pasado 19 de abril un protocolo que busca, principalmente, impulsar la formación on line fuera de España. El acuerdo pretende aprovechar, por un lado, la fuerte presencia de la red de ICEX, con 199 oficinas en los cinco continentes; y por otro, la experiencia y “know how” adquiridos en sus más de cuarenta años de ANCED en la formación a distancia.

Entre los aspectos más importantes recogidos en el acuerdo están:

- Colaboración para la realización de cursos, seminarios, encuentros, conferencias, etc., en temas de interés común.

- Colaboración en la realización de actividades de promoción comercial llevadas a cabo tanto en España como en el exterior.

- Fomento del acceso a ANCED y a sus empresas a los servicios de las Oficinas Económicas y Comerciales de ICEX en el exterior.

- Fomento del intercambio de la información.

Para Arturo de las Heras, presidente de ANCED “este acuerdo supone un hito para la internacionalización de nuestra asociación y las empresas que lo integran, pero, también supone aportar nuestro granito de arena tanto a la recuperación de la economía como a posicionar la Marca España como un referente también en enseñanza y cultura”.

La Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia - ANCED, constituida en 1977, es la principal organización empresarial de ámbito nacional que integra a los centros privados más importantes de enseñanza e-learning y distancia. Tiene por objeto la representación, gestión y defensa de los intereses comunes de sus asociados, así como el fomento y desarrollo de la enseñanza en las modalidades de teleformación y distancia en todos los ámbitos, tanto empresariales como particulares.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.