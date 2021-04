¿Cómo elegir la empresa de reformas adecuada? Comunicae

miércoles, 28 de abril de 2021, 10:52 h (CET) Renovar un inmueble es un proyecto que requiere tomar decisiones acertadas desde el comienzo. Una de las dudas entre los propietarios es cómo elegir la empresa de reformas adecuadas. Por eso, desde Reformas 10 traen las claves a considerar al momento de definir con quién trabajar Priorizar la calidad del trabajo

Al hacer una reforma integral el propietario busca mejorar la calidad de vida dentro del inmueble. Esto será posible si se hacen las adecuaciones apropiadas, sobre las bases de un proyecto bien organizado.

Es fundamental elegir una empresa de reformas que sea capaz de llevar sus ideas a la realidad. Si quiere que el proyecto sea un éxito, debe saber a quién delegar la tarea.

Encontrar una constructora no es tan difícil porque seguro hay muchas que trabajen en su área. Lo complicado es contratar la mejor empresa de reformas para el proyecto que tiene en mente.

Una reforma integral toma tiempo y cuesta dinero. Es preciso entender esto cuando esté buscando una empresa. No faltará quien le prometa terminar la obra en muy poco tiempo o a precio muy bajo en comparación con el resto de las empresas que consulte.

Cuando la diferencia entre unos y otros es muy amplia, sospeche del trabajo que realizará. En esas circunstancias es probable que la empresa esté omitiendo algo, como supuestos gastos imprevistos que aparecerán en el transcurso de la obra, materiales de poca calidad, entre otros elementos.

Como cliente, su prioridad debe ser conseguir un trabajo de calidad. Si se sale de su presupuesto o lleva más tiempo del que dispone, busque una solución que no implique sacrificar la calidad; porque al final le costará más reparar los errores que encuentre.

¿Cómo elegir la empresa de reformas adecuada?

En Reformas10.com dan una serie de recomendaciones que debe tener en cuenta cuando busque una empresa de reformas. Los siguientes consejos le ayudarán a tomar la decisión más acertada y, con ello, hacer mejor uso de su dinero.

Elegir una empresa cercana a la obra

Una empresa cercana al lugar donde se va a realizar el proyecto brinda mayor confianza y capacidad de respuesta. Al estar en la misma área será más sencillo consultar la opinión de otros clientes.

Además, lo más seguro es que trabajen con proveedores de la misma área, evitando así gastos adicionales en transporte de material.

Pedir referencias sobre el trabajo de la empresa

Ponerse en contacto con clientes anteriores y indague sobre su experiencia con la empresa. Haga preguntas como si cumplió con el tiempo de entrega; si de mantuvo dentro del presupuesto; si el resultado fue el esperado, o si informaban sobre los avances de la obra.

Estas opiniones se pueden encontrar en directorios, redes sociales o llamando a los clientes anteriores. Pedir también a la empresa que muestre proyectos en los que haya trabajado antes.

Elegir empresas que tengan todos los oficios

Un consejo importante sobre cómo elegir empresa de reformas es comprobar que incluya todos los oficios. Es decir, que cuente con albañiles, fontaneros, carpinteros, electricistas, etc.

La razón es que así será más sencillo coordinar la labor de todos, lo que acelerará el proceso. Cuando un equipo termine de hacer un trabajo, el siguiente estará listo para hacer el suyo, sin perder tiempo. Asimismo, habrá mejor comunicación entre ellos sobre lo que se está haciendo.

Por último, si se va hacer un reclamo será ante una sola empresa y esta debe responder sin culpar a nadie más.

Pedir presupuestos detallados

Cuando se muestre el presupuesto, asegurarse de que esté bien detallado e incluya todo lo que requiere el proyecto. Así se evitará dejar gastos por fuera que más tarde se sumarán al costo total.

Lo que ocurre es que hay empresas poco serias que omiten gastos para dar un presupuesto más económico. Pero esto resulta un engaño, porque más tarde tendrán que aumentarlo.

Para evitar que algo así ocurra, pedir el presupuesto después de tener todo el proyecto claro. De manera que se incluyan todos los detalles necesarios.

Esto no significa que el presupuesto no vaya a cambiar una vez que inicie el proyecto. La posibilidad de que haya variaciones en el proceso siempre está presente; sin embargo, de esta manera las tarifas estarán lo más ajustadas a la realidad posible.

Opciones de financiación

Las renovaciones integrales son costosas, por lo que es conveniente elegir una empresa de reformas con financiación. De esta manera no se tendrá que dejar para después las modificaciones del inmueble, sino que pueden hacerse con facilidades de pago.

Comprobar la legalidad de la empresa

Una empresa de reformas seria tendrá todo en orden. Desde el registro hasta el seguro de los trabajadores. Es importante comprobar estos detalles para evitar problemas a futuro. Además, esto habla de la seriedad de la empresa.

Asimismo, verificar la antigüedad de la compañía y la experiencia que tiene en el trabajo que desea realizar.

Seguir estos consejos sobre cómo elegir la empresa de reformas adecuada y evite problemas en su proyecto. Tomarse tiempo en consultar diferentes opciones para asegurarse de elegir la que le genere más confianza.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La fisioterapia respiratoria supone hasta un 80% del tratamiento de la fibrosis quística, según el CGCFE Cryosense Zero, la nueva apuesta para revolucionar la crioterapia La crioterapia, preparación eficaz antes de maratones y eventos de máxima exigencia, sostiene Cryosense Cambium Networks anuncia precios especiales para los proveedores de Express Wi-Fi de Facebook Productos Monti: "Los snacks ya no son los malos de la despensa"