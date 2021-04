r-Retinoate Youth Activating Cream revolucionó el entorno de la belleza hace años con su propuesta de "nuevo retinol" para pieles sensibles y que se podía usar de mañana y de noche. Ahora, además, añade vitamina C auto estable a la fórmula Medik8 presenta r-Retinoate Youth Activating Cream, ahora reformulado con un 7% de vitamina C. El revolucionario avance anti-envejecimiento que sorprendió hace años al entorno de la cosmética, ahora mejora, más si cabe, al añadir vitamina C. Con una base de años de investigación con un objetivo claro, el de alcanzar la mayor eficacia siendo delicado hasta con las pieles más sensibles, este producto aúna en un único frasco vitaminas C y A altamente estables. Una propuesta que responde a la filosofía de la marca, CSA, y que promueve la utilización de productos de vitamina C, SPF, y aliados de vitamina A (reinoides) como base de cualquier rutina facial para que sea completa.

Diferencia entre r-retinoate con el retinol tradicional

Los dermatólogos y otros especialistas en belleza adoran el Retinol, y no es de extrañar. No es ningún secreto que puede combatir los signos de envejecimiento mejor que ningún otro producto y sin necesidad de receta médica. Sin embargo, en algunos casos de pieles sensibles puede resultar demasiado agresivo, produciendo erupciones, picazón, irritación elevada de la piel e, incluso, resequedad en áreas localizadas.



Además, el Retinol resulta ineficaz durante el día a causa de la luz solar. Es por ello que muchas marcas de renombre sólo indican usar Retinol por la noche. Pero, ¿no sería más beneficioso y el doblemente potente si pudiese usarse también durante el día? Medik8 ha descubierto la solución: una nueva molécula capaz de hacerlo y sin irritaciones, r.Retionate.



Este nuevo principio activo está formado por una conjugación de ácido retinoico y retinol, con un encapsulamiento que le resta la fotosensibilidad por la que es famoso el retinol. Así, se consigue mayor eficacia (hasta 8 veces más rápido que el retinol), pero además, poder usarlo en las pieles más sensibles, también por la mañana.

Ahora, con vitamina C auto estable

Mayor eficacia, mayor velocidad para ver los resultados, apto en pieles delicadas, aplicable mañana y noche y, ahora, también con vitamina C. Concretamente, incluye un 7% de tetrahexildecil ascorbato, una forma auto-estable y liposoluble de vitamina C, con mayor capacidad de penetración y de protección antioxidante sobre la piel.



Además de proteger, promueve la síntesis natural de colágeno y elastina por parte de la piel, ayudando a que se vea más jugosa y rellena con el paso del tiempo.



Del mismo modo, trabaja eficazmente sobre la hiperpigmentación, reduciendo posibles manchas, unificando el tono de la piel y aportando una gran luminosidad.

Indicaciones

Después de limpiar por la mañana y por la noche, y preferiblemente, tras tonificar, se aplica una pequeña cantidad y se masajea de forma homogénea en el rostro, cuello y escote. Según el tipo de piel, podrá ser suficiente con este producto y sin necesidad de aplicar posteriormente una hidratante, salvo casos de sequedad extrema.

Otros ingredientes

Además, r-Retinoate Youth Activating Cream, cuenta con ácido hialurónico de múltiple peso molecular. Un poderoso activo hidratante con capacidad para atraer y retener hasta más de 1.000 veces su propio peso en agua. Extrae la humedad del aire y la aporta a la piel para proporcionar una hidratación intensa.



Por último, la fórmula se completa con Vitamina E, otro antioxidante liposoluble que protege la piel contra los radicales libres y regenera la vitamina C para una potencia máxima.

r-Retinoate Youth Activating Cream de Medik8 cuesta 175€-