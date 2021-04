​eSports: un sector con un crecimiento imparable

El fenómeno de los deportes electrónicos sigue creciendo a pasos agigantados. España representa alrededor del 4% de la economía mundial de los eSports y los ingresos de la industria ya han superado los 35 millones de euros anuales en nuestro país, según un estudio de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI). Tanto es así que IEBS Business School pone de manifiesto que se trata de un sector con un crecimiento exponencial y que se convertirá en uno de los sectores económicos más importantes en un futuro cercano.



Los eSports o deportes electrónicos son competiciones de videojuegos que se han convertido en auténticos eventos deportivos capaces de llenar estadios. Por lo general, para ser considerado eSports, el juego debe permitir el enfrentamiento entre dos o más jugadores en igualdad de condiciones, deben existir ligas y competiciones oficiales regladas y, por último, necesitará alcanzar una cifra significativa de aficionados que jueguen o sigan las competiciones para crear demanda informativa. Los eSports pueden ser jugados de forma amateur o profesionalizada y de forma presencial u online.

Aunque hay decenas de videojuegos que están causando furor, los deportes electrónicos más famosos y que destacan por encima del resto son: League of Legends, Counter-Strike Global Offensive, Clash Royale, FIFA y Call of Duty. El público de los eSports ha crecido enormemente en los últimos años. Se estima que hay casi 200 millones de entusiastas a nivel mundial y 2,9 millones en España.

Aunque a veces se pueda pensar lo contrario,el perfil de la audiencia es cada vez más adulto, ya que el 55% es mayor de 25 años. Además, España cuenta con el mayor porcentaje de audiencia de eSports femenina de toda Europa, con un 36%. Este público se caracteriza por consumir mucho contenido online, aunque a la vez muy interesante para muchas marcas. La mayor parte de los ingresos de los deportes electrónicos provienen de la publicidad y el patrocinio. Según AEVI, se estima que el sector emplea a unas 600 personas en el país, incluidos 250 jugadores profesionales de videojuegos.

No hay una cifra exacta de cuántas competiciones de eSports se realizan al año a causa del gran número de torneos amateur. Eso sí, en España hay actualmente cuatro ligas profesionales, que son la Superliga Orange de League of Legends, Unity League de CSGO, Crown League de Clash Royale y R6 Spain Nationals de Rainbow Six Siege. Existe un número similar de torneos internacionales como los celebrados en Dreamhack Valencia, pero hay cientos o miles de competiciones amateur que se juegan cada año por pequeños premios. Los Vodafone Giants o los Movistar Riders son dos de los equipos más importantes de nuestro país, con un gran número de éxitos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Las cifras económicas de los videojuegos han conseguido en los últimos años demostrar que son un sector económico potente y en auge con miles de seguidores en todo el mundo. La posibilidad de retransmitir las partidas en streaming de otros jugadores en todo el mundo ya es posible gracias a Twitch. Por tanto, el ecosistema de los eSports brinda muchas oportunidades en los modelos de negocio.