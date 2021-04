El programa 'Castilla-La Mancha Me Gusta' hace escala en Cogolludo por partida doble Comunicae

martes, 27 de abril de 2021, 12:32 h (CET) El pasado día 12 de abril se emitió un primer episodio basado en los atractivos naturales y patrimoniales de Beleña de Sorbe y la semana pasada se grabó un nuevo capítulo, en esta ocasión para conocer Cogolludo y sus principales atractivos turísticos. La presentadora del programa, Esperanza Santos, se ha comprometido a volver para hablar de lo que la villa serrana tiene que ver con el Descubrimiento de América 'Castilla-La Mancha Me Gusta', vuelve a rodar por las carreteras de la región con nuevos programas con el mismo objetivo de siempre: enseñar lo mejor de esta tierra, prestando especial atención al cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad, el emprendimiento, las rutas naturales y turísticas, el patrimonio histórico-artístico, el deporte y el mundo rural.

Su presentadora, la periodista Esperanza Santos, se ha fijado en esta ocasión, por partida doble, en Cogolludo. El pasado día 12 de abril se emitió un programa basado en el patrimonio natural y monumental de Beleña de Sorbe, que según reza en el web del programa “conserva el mejor románico de toda España, historia, naturaleza y vida”. Aquel programa acabó en Cogolludo, dando realce a la bien ganada fama de los asados de la villa serrana. Entonces, fue Sandra Martín la que acompañó a Esperanza mostrándole los tesoros monumentales e históricos de la localidad cogolludense.

La semana pasada, el programa volvía a Cogolludo. En esta ocasión de la mano de Javier Segura (Guiarteguadalajara), igualmente guía turístico, los periodistas hacían una espectacular ruta por el palacio, además de subir al castillo, visitar la Iglesia de Santa María, y también la de San Pedro, y viajado a 1936 para conocer cómo afectó la Guerra Civil a Cogollludo. En el primer programa quedó pendiente una visita al Convento del Carmen, para conocer el proyecto de Ýñigo Míguez, que ahora ha quedado saldada. Y, por último, la periodista ha conocido más datos sobre el origen de Cristóbal Colón. “Nos ha gustado tanto saber que la primera noticia que confirma el descubrimiento de América se fecha en Cogolludo, que nos hemos comprometido a grabar un programa especial recorriendo todos los lugares de Castilla-La Mancha relacionados con Colón y el descubrimiento, y esto implica, por supuesto, volver a Cogolludo”, afirma Esperanza Santos.

“Damos las gracias al programa, a Esperanza y a su redactor gráfico, por el interés y el cariño con el que están tratando a nuestro pueblo. Les invitamos a volver todas las veces que quieran. La labor de divulgación que están haciendo de nuestra historia, costumbres y patrimonio, es maravillosa”, afirma Juan Alfonso Fraguas, alcalde de Cogolludo.

