Proyecto de Mondragon Unibertsitatea, GAIA y e-coordina para fomentar la economía circular en empresas

martes, 27 de abril de 2021, 12:36 h (CET) El proyecto Netcircular+ está financiado por el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa. En su segundo año, afronta la fase de testeo en varias empresas guipuzcoanas de herramientas físicas y digitales que capaciten y ayuden a las organizaciones que no disponen de recursos propios en su camino hacia la economía circular y el desarrollo sostenible Más información en: http://www.netcircularplus.eus/

Diseñar herramientas que ayuden a las empresas a iniciar, con confianza y seguridad, el camino hacia la economía circular y el desarrollo sostenible, además de concienciar y sensibilizar al tejido empresarial sobre esta nueva realidad, es el objetivo principal del proyecto Netcircular+ que, financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, está liderado por Mondragon Unibertsitatea, el Clúster GAIA y la empresa e-coordina.

Así, el proyecto consiste en el desarrollo, creación y comercialización de un paquete de innovación específico que, bajo la denominación NETcircular+, integra herramientas, plantillas y juegos en formato físico y digital, dirigidos a capacitar, guiar y acompañar a las empresas del sector industrial, servicios y alimentario a implementar y gestionar modelos de negocio circulares y sostenibles.

Los impulsores del proyecto recuerdan en este sentido que las tendencias del mercado y las nuevas legislaciones y planes de acción sobre cambio climático (ej. Pacto Verde Europeo), economía circular (ej. Plan de Acción Europeo) y sostenibilidad (ej. Agenda 2030), “demandan a las empresas innovar en sus modelos de negocio y cadenas de valor para facilitar el despliegue de sistemas de producción y consumo más eficientes y competitivos, bajos en carbono y socialmente responsables”.

Ante esta realidad, reiteran, NETCircular+ pretende ayudar a aquellas organizaciones que no dispongan de recursos, ya sean de formación y capacitación, o de ejecución y/o gestión, para avanzar en la economía circular y el desarrollo sostenible.

“Nuestro objetivo es que, partiendo de su estrategia y marcándose los objetivos a los que le gustaría llegar, las herramientas diseñadas ayuden a la empresa usuaria a encontrar las rutas más idóneas para innovar y avanzar hacia un modelo de negocio circular y sostenible. Incluye una herramienta de diagnóstico en economía circular y desarrollo sostenible; e incorpora una plataforma de formación dirigida a las personas empleadas sobre Agenda 2030 y la economía circular ”, explica Cristina Murillo, directora de servicios del Clúster GAIA.

Fases del proyecto

En la primera fase del proyecto se desarrolló un juego en formato físico, que ha sido sometido al contraste de un grupo de expertos, quienes aportaron sus áreas de mejora antes de su adaptación al formato digital. Se recibieron asimismo las aportaciones de expertos y de cinco empresas guipuzcoanas de diferentes sectores.

Actualmente y hasta el próximo mes de septiembre, NETCircular+ se va a implementar y testar en diferentes empresas guipuzcoanas en la fase de validación de las herramientas diseñadas dentro del proyecto.

El objetivo a futuro es comercializar y extender su uso entre el tejido empresarial guipuzcoano y vasco, contribuyendo así a fomentar modelos de negocio y cadenas de valor más circulares y sostenibles.

Concepto de paquete de innovación NETcircular+

El nombre NETcircular+ se inspira en el concepto NET POSITIVE con el que se busca que las empresas generen un impacto social, económico y ambiental neto positivo en relación a los impactos negativos que pueden ocasionar.

Profesionales de la empresa utilizarán las plantillas, herramientas y juegos de forma individual o en equipo con el fin de identificar áreas de intervención para implementar innovaciones de economía circular en sus modelos de negocio con el fin de contribuir positivamente al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 definidos por las Naciones Unidas.

El proyecto está siendo financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa a través del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural.

