​La energía fotovoltaica bate récords y España se sitúa como líder

Las energías renovables están ganando terreno, entre otros motivos, gracias al apoyo por parte de los distintos Gobiernos convirtiéndola en una industria atractiva para los inversores. Si bien marzo de 2020 supuso un gran problema para el desarrollo de la transición a un modelo energético más renovable, los expertos y analistas del sector prevén que este año la capacidad instalada aumente entre un 8% y un 13% en términos de capacidad añadida y se retomará el ritmo previo a la pandemia, según datos de ING. De hecho, el mercado de las renovables será uno de los pocos sectores que salga reforzado de la crisis.

La Comisión Europea y su compromiso con la sostenibilidad ha marcado la transición energética como uno de los grandes puntos para la recuperación económica y cerca de 1 de cada 3 euros de los 140 millones que recibirá España del Fondo Europeo de Recuperación irán destinados al progreso del modelo productivo de energía.

Una de las grandes ventajas con las que cuenta España frente a otros países europeos son sus fuentes de recursos naturales y las condiciones climatológicas favorables. Según datos aportados a finales del mes de marzo por Red Eléctrica de España (REE), el sistema eléctrico registró el domingo 21 de marzo a las 13:37 horas un dato récord: la generación solar alcanzó los 10.255 megavatios de producción instantánea que fue capaz de cubrir el 37.3% de la demanda peninsular.



Además, el informe “Renewable Energy and Solar Research Report: What’s in store for 2021” revela que el parque solar fotovoltaico crecerá en 130 gigavatios durante este año y España se sitúa como uno de los países con mayor potencial de crecimiento alcanzando el 52%.

La industria fotovoltaica ha alcanzado los 3 GW de los cuales España, a la cabeza, representa el 28%, seguido de Alemania con el 24%, Holanda con el 15% y Francia sólo con el 6%, el resto de la UE se sitúa en el 27%.

Previsiones del sector

Los datos plantean nuevos retos para la gestión de la red y la incorporación al Plan Nacional integrado de Energía y Clima (PNIEC) de 6.000 MW renovables al año hasta 2030. Actualmente España cuenta con más de 44.000 kilómetros de líneas de alta tensión y 5.500 subestaciones. El plan estratégico de REE contempla la inversión de 2.846 millones de euros en el desarrollo de una red que permita el trasporte de energía de manera eficiente, 411 millones de euros para el diseño, construcción y puesta en marcha de infraestructuras de almacenamiento y 92 millones de euros para nuevos sistemas de operación y control.

A esto hay que sumar la digitalización que cobrará ahora una mayor importancia. Según un informe presentado por RatedPower, la diversificación de las tecnologías de energía renovable es el factor más importante para el 74% de las empresas, seguido por la inversión en digitalización y en automatización (67%) y nuevos materiales (59%).

El Informe de Digitalización del Sector Energético Español muestra que desde el 2014, las inversiones destinadas a la digitalización del sector energético han aumentado un 20% a nivel mundial. Estas tecnologías digitales son fundamentales para la transición hacia el modelo energético más sostenible y cumplir con los objetivos marcados para 2030, según el Pacto Verde Europeo, donde se pretende conseguir un aumento del uso de las renovables y disminuir la huella de carbono reduciendo las emisiones en un 55% para 2030. Un objetivo ampliado por el Parlamento Europeo, que pretende alcanzar el 60%.