​Monasterio hunde a la activista López El resultado de los palos de ciego de Mónica López no es otro que el hundimiento que de ella hizo la ínclita, Rocío Monasterio Jesús Salamanca

martes, 27 de abril de 2021, 02:32 h (CET) Rocío Monasterio desmonta por completo a Mónica López, activista y vocera de Pedro Sánchez en la telebasura pública pagada por todos los españoles. El sectarismo de este personaje, con un oscuro pasado de suspensiones de empleo y sueldo en TV, fue incapaz de pedir a Pablo Iglesias que condenara las agresiones que recibió VOX en Vallecas, donde "llovían" ladrillos -según Ferreras- o de recordar al 'frailuno' Gabilondo que se disculpara por llamar "fascista" a Rocío.



Tal actitud de la presunta periodista se conoce como matonismo periodístico y quien lo practica suele ponerlo al servicio de la ultraizquierda, incluso en ocasiones al servicio de la simple izquierda. Pero, miren por dónde, al ponerse nerviosa la exmeteoróloga y quedarse sin argumentos, le faltó tiempo para saltar con aquello de "¡Las preguntas las hago yo!”. Fue la típica huida hacia adelante de quien se siente acorralada, sin argumentos e intentando cumplir al pie de la letra con los mandatos de su amo y señor. Lo aprendió en TV3; es decir, en la conocida como "trinchera catalana".

Monasterio demostró elegancia y saber estar en la entrevista, además de tranquilidad y sosiego ante la permanente incitación y casi descalificación de la ex del tiempo. Fatal Mónica López desde el punto de vista informativo, por la escasa profesionalidad demostrada. No supo estar a la altura. Y esa suele ser la tónica habitual de este personaje casi desconocido hasta que aterrizó en TVE en sustitución de la muy querida y admirada, María.

Tanta provocación por parte de la entrevistadora puede verse, algún día, contrarrestada por los entrevistados con el recordatorio de la polémica en la que se vio envuelta por la empresa Meteoplay, S.L.; el expediente informativo por orden de RTVE en 2014; el sospechoso contrato con el Ministerio de Transición Ecológica para Meteoplay, S.L o, para finalizar, por el negocio de la empresa Geritras 2006, S.L., dedicada a las residencia de personas mayores con sede en Barcelona, salvo que hayan cambiado los domicilios fiscal y social recientemente. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Monasterio hunde a la activista López El resultado de los palos de ciego de Mónica López no es otro que el hundimiento que de ella hizo la ínclita, Rocío Monasterio ​Sospechosas amenazas a personajes de izquierdas, en vísperas de elecciones El juego sucio del Gobierno, en la comunidad madrileña, amenaza con convertir las elecciones en un aquelarre de violencia verbal y agitación callejera Sobran los no natos y los viejos En España se han aprobado dos leyes cada cual más más perniciosa y dañina: La ley del aborto y la de la eutanasia. ​Necesitamos obtener un espíritu de sabiduría Que San Isidoro de Sevilla nos ilumine con su luz La amistad virtual También hoy combatimos la soledad con las múltiples conexiones que ofrece Internet