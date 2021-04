Alex Raco: "'¿Era Jesús?' no es un libro de religión" Comunicae

lunes, 26 de abril de 2021, 13:24 h (CET) El mayor experto en hipnosis regresiva en Europa presenta su último trabajo en el Día Internacional del Libro en conversación con los lectores “No es un libro de religión, es una historia real y un libro para todo el mundo”. Así ha definido el escritor y mayor experto en hipnosis regresiva en Europa, Alex Raco, su último libro ¿Era Jesús? en conversación con los lectores durante la presentación virtual dentro del Ciclo de Charlas con autores organizadas por la Editorial Sirio coincidiendo con el Día Internacional del Libro.

¿Era Jesús? explica la historia verídica de Jack, un hombre de cuarenta años con una vida exitosa, que recuerda en una sesión de hipnosis con Alex Raco una existencia pasada sorprendente y nada común: la de Jesucristo. “Al principio no me lo creía, era muy escéptico y pensaba que me estaba tomando el pelo”, asegura Raco que, a pesar de los recelos iniciales, fue comprobando como, durante ocho sesiones, Jack profundizaba en la vida del hijo de Dios, de una forma muy diferente a la habitual. “No es un libro sobre Jesucristo, es un libro que habla también de Jesucristo”, remarca el autor, subrayando que lo que más le sorprendió “son los relatos de cuando él es muy joven y te hace sentir una sensación de mucha humanidad”.

Anticapitalista, feminista, animalista, defensor del amor libre… el Jesús que descubre el último libro de Alex Raco es un Mesías nunca visto. “Él habla de sexualidad, de medio ambiente, de la familia, de la economía”, enumera Raco y añade: “habla de temas muy importantes y actuales”.

Italiano afincado en España, Alex Raco es autor de dos bestsellers Nunca es el final y Más allá del Amor. El escritor, que se siente “muy orgulloso” de su último trabajo, ha destacado que ¿Era Jesús? es similar a los anteriores, en el sentido que “son historias reales pero son increíbles” y por este motivo “parecen novelas”.

Durante la presentación, los lectores han felicitado a Alex Raco por su publicación y también le han preguntado por su experiencia con la hipnosis regresiva. “Es todo emocionante cuando conduzco una regresión”, ha confesado Raco, dejando claro: “cada regresión es única e importante”.

Algunos de sus fans le han preguntado si tiene previsto publicar más libros y el autor ha avanzado que ya está trabajando en dos más. “Habrá más noticias”, anunciaba.

Publicado por Editorial Sirio, ¿Era Jesús? se puede encontrar en las principales en las principales librerías de España y plataformas de compra online.

