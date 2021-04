El puntillazo

Tras el griterío, por cierto en sordina, los asistentes al vídeo educacional informativo, tomaron los respectivos ejemplares de “Formación sexual acelerada y exhaustiva” dirigido a chavales, Chavalas y chavalines, para adolescentes, adolescentas y adoslescentis. Todo un vademecum, en manos del Ayuntamiento de Getafe, el cual, abandonando su principal misión, que es LA GESTIÓN se atreve a SER EDUCADOR de chavales y chavalas, personas LIBRES, INDEPENDIENTES, pertenecientes al principal núcleo social: LA FAMILIA.



No olvidemos que esta mini enciclopedia socializante, está promovida y financiada por el Gobierno de Canarias con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad.

Colección “Rebeldes de Género”

Guía general: ¿Te atreves a despatriarcar? Despatriarcando el sexo Despatriarcando el amor Despatriarcando masculinidades Despatriarcando las parejas Despatriarcando lenguajes Despatriarcando cuerpos

Esta colección pretende Rebeldía ante el machismo, ante mandatos y mensajes sexistas, ante las normas que nos limitan y nos quitan libertad, creando una sociedad injusta y desigual.

Volviendo al inicio, recuerdo que todos ellos, asistentes invitados, eran personas formadas y dedicadas a la “educación”. Sonreían unas con ironía, otras con sarcasmo y la mayoría desaparecía, en la penumbra del atardecer, “sin comentarios”.

Periodista aficionado de casi 80 años, pregunté a unos que salían charlando amigablemente, si me podían decir de qué iba el asunto del seminario de profesores.

Rieron, distendidos y me comentaron que se trataba de romper moldes en el mundo afectivo, de iniciar el aprendizaje del sexo de forma satisfactoria y conquistar la “naturalidad” de las relaciones sexuales, a todos los niveles, en los Centros Educativos.

Les di las gracias y comenté: “¿No es un poco atrevido y fuera de lugar?” Rieron de nuevo, ahora cabreados y contestaron:

“Ni es atrevido, ni está fuera de lugar. Simplemente es una VERGÜENZA. Nos dan folletos preparados por no sabemos quién.

Nos los envían con el membrete de Comunidad de Canarias (debe ser que allí no tienen otros problemas).

Nuestras oposiciones o nuestros curriculum para la Educación Pública o Privada se tiran por la borda, se pisotean y se quieren añadir unos programas de sexualidad que ni respetan el consenso social ni el derecho familiar, ni la intimidad y libertad personal.

Todo ello, simplemente, porque dicen que “son de izquierdas feministas, feministos y femiestupidas, femiestupidos”

Gracias, de nuevo.

El asunto ha salido en la prensa, en algún programa televisivo y de soslayo en determinadas emisoras de radio.

Pero, Getafe, “Centro Neurológico SEXUAL”, escandalosamente, duerme; la indiferencia parece que es la “virtud” dominante.

El pueblo, los individuos, el profesorado, las asociaciones, los partidos, la jerarquía, los párrocos… parecen adoquinados y “como a los adoquines, les pisan, les escupen, sin ningún tipo de reacción ni individual, ni grupal”

Vuelvo mis ojos a EROS y a CUPIDO. Me hablan en voz baja: “A nosotros no nos digas nada… Más vale que penséis para qué ha servido tanto avance, si, después de más de dos mil años, no conocéis ni el AMOR DE VERDAD, ni el RESPETO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL, aparte de no respetar la naturaleza: FEMENINO-MASCULINO, el NEUTRO suele ser desviación.”