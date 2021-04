Michael Stausholm fundador de Sprout World revela 5 mitos sobre la sostenibilidad

Michael Stausholm, fundador y director ejecutivo de Sprout World, identifica algunos de los conceptos erróneos más grandes cuando se trata de sostenibilidad El fundador de Sprout World explica que la sostenibilidad es sin duda un tema candente, que muchos consumidores y empresas se están tomando en serio con razón. Sin embargo, en un intento por subirse al tren de la sostenibilidad, ha habido mucha desinformación. También ha habido mucho cortoplacismo presentado por empresas que ven la sostenibilidad simplemente como una oportunidad de marketing y ganancias, cuyo resultado ha generado un nuevo término en el léxico inglés: greenwashing.

Mito 1

Los artículos premium y de lujo no son compras sostenibles

Es interesante que mucha gente no considere que los artículos de lujo sean una compra sostenible. Quizás existe la percepción de que las marcas y productos de lujo priorizan la extravagancia sobre la ética o los valores ecológicos. Muchas marcas de lujo no tienen un historial de liderazgo en temas de conciencia ambiental. O tal vez la gente siente que los artículos de lujo no suelen tener mucho uso (por ejemplo, el costo por uso), por lo que rápidamente se convierten en artículos decorativos costosos.

Mito 2

La compensación de carbono es una excelente manera de combatir el calentamiento global

Carbono neutral o Carbono neto cero. Se trata de términos se utilizan con bastante frecuencia en los últimos años. Esencialmente, se refiere a un estado en el que las emisiones que crea se compensan con las iniciativas que apoya y que absorben las emisiones equivalentes.

Mito 3

La sostenibilidad es demasiado cara

El precio juega un papel fundamental en el consumo. Ciertamente, comprar productos sostenibles y llevar un estilo de vida sostenible tiene un costo inicial ligeramente más alto, porque producir productos ecológicos y de calidad suele ser más costoso. Pero la mayoría de los productos sostenibles se pueden reutilizar o reutilizar, ofreciendo una segunda vida a los productos usados, así que considere los muchos usos que obtendrá de ese producto por el precio. Además, el movimiento hacia el desperdicio cero significa que ya no está pagando una proporción por los envases, y esto a menudo se refleja en los precios.

Mito 4

Reciclar mucho ayudará a resolver la contaminación plástica

Las tres R del reciclaje ayudan a todos a pensar en los comportamientos de uso del plástico: Reducir, Reutilizar, Reciclar. Hay que tener en cuenta que Reciclar es la última acción. Eso se debe a que el reciclaje no aborda la raíz del problema de los desechos plásticos. Para hacer esto, se debe reducir el uso tanto como sea posible. Y cuando se utilice plástico, realmente deberíamos reutilizarlo, se debe pensar en acondicionadores de alimentos de plástico. El plástico no necesita ser demonizado cuando se usa conscientemente de esta manera, usándolo una y otra vez, o reutilizándolo para evitar que entre en el último recurso: el reciclaje.

Mito 5

Las elecciones de un solo individuo no pueden hacer mella o diferencia

El fundador de Sprout World explica que si todas las personas en el mundo, o incluso solo en Europa, se sintieran así y actuaran en consecuencia. Esto sería desastroso. Todas las personas tienen un papel que desempeñar en el impulso hacia la sostenibilidad y la protección del medio ambiente y el planeta, un planeta que todos puedan utilizar.