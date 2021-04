Moviloff da una segunda vida a los teléfonos usados cuidando del medio ambiente Comunicae

miércoles, 21 de abril de 2021, 16:48 h (CET) Los consumidores y usuarios pueden darle una segunda vida a sus móviles usados. Moviloff, empresa líder del sector de compra de móviles usados online, desvela las claves de este fenómeno El mercado español de móviles inteligentes, también conocidos como smartphones, está en pleno apogeo. Tanto es así que estudios recientes apuntan a que España es el país líder en Europa en cuanto a penetración de smartphones por habitante.

Moviloff, es una joven empresa que nació tras observar sus promotores que a la hora de poder afrontar la compra de un nuevo móvil sería interesante para los usuarios poder recuperar parte del dinero que costó. Además, esto supondría una segunda vida para estos viejos dispositivos, ayudando de esta manera al medioambiente.

Con esta idea en mente y observando las principales necesidades de los usuarios a la hora de comprar un nuevo dispositivo lanzaron este interesante modelo de negocio con el que los usuarios pueden vender su móvil antiguo y con el dinero de la venta invertirlo en la compra de un nuevo móvil o seminuevo.

Desde la web de la empresa, compran móviles, independientemente del estado en el que se encuentren. Para ello, sólo es necesario que el usuario pueda localizarlo en su buscador y una vez localizado, podrá venderlo por un valor que oscilará dependiendo del estado del móvil. Una vez introducidos los datos necesarios, si se está de acuerdo con la oferta y se quiere realizar la transacción, basta con añadir el producto al carrito, seleccionar el método de recogida y esperar a recibir un correo electrónico con la confirmación de la venta.

Estar a la última en telefonía de forma fácil y económica

Los visitantes de Moviloff pueden encontrar en la web los últimos modelos del mercado, que son actualizados casi a diario, lo que se convierte en un gran atractivo para aquellos usuarios que cambian de móvil a menudo para poder estar al día de los últimos avances tecnológicos, ya que tienen la oportunidad de obtener dinero por su viejo dispositivo, pudiendo usarlo en la compra del nuevo. Todo esto, de forma fácil y rápida, pues no tendrán que salir de casa, basta con entrar en la web de Moviloff y la empresa se encargará de su recogida en el domicilio, para que en apenas unos días, el usuario pueda recibir el dinero en la forma de pago que haya seleccionado.

Ayudar al medioambiente

Moviloff tiene como principal meta, darle a estos dispositivos una segunda vida, y poder así contribuir con un pequeño granito de arena a preservar el ya maltrecho medio ambiente.

Los teléfonos no funcionales, son usados para piezas y repuestos que serán empleados en futuras reparaciones. Los teléfonos funcionales son totalmente revisados por su departamento técnico, para que estén en perfecto estado y poder ofrecerles una segunda vida.

"Moviloff nace de la empresa Electrokey, empresa dedicada a la electromecánica avanzada de vehículos, duplicado de llaves de coches y venta de móviles tanto nuevos, como seminuevos. Dada la cantidad de reparaciones de móviles, nace Moviloff, para poder ofrecer una segunda vida a estos dispositivos usados ayudando al gran problema de producción de residuos tecnológicos. Bien a través, del uso de sus piezas en reparaciones o bien como nuevo móvil para otros consumidores que puedan usarlos" concluyen desde Moviloff.

