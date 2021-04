Nanomed elimina el coronavirus en segundos y previene de contagios durante 4 horas Comunicae

martes, 20 de abril de 2021, 14:42 h (CET) La empresa española Max2Protect, lanza a la venta su producto de higiene y limpieza total, que no sólo elimina el Coronavirus, sino que además ofrece una protección real, evitando contagios durante 4 horas Ha pasado más de un año del estallido de la pandemia mundial del Coronavirus y aunque desde finales del 2020 las farmacéuticas empezaron a comercializar sus vacunas, sin notar mucha mejoría a nivel mundial.

Los problemas de distribución de la vacuna, y la aparición de nuevas cepas que son cada vez más contagiosas, e incluso mortales, (como la variante británica), se resisten a inmunizar a la población contra el COVID-19.

La empresa española, Max2Protect, ha adaptado y desarrollado su propia tecnología, creando la división de productos Nanomed, una línea de productos capaz de eliminar el Coronavirus en menos de 60 seg y formar una película protectora en la piel con una duración de 4 horas.

El producto está ya a la venta después de certificaciones y pruebas pertinentes, entre ellas y con resultados positivos la “Prueba de actividad virucida con PRODUCTO “STAR VIRUS SHIELD” frente a Coronavirus, Adenovirus tipo 5 y Norovirus Murino (Nf en 16777:2018), realizada en IVAMI y acreditada por ENAC, (abril de2020).

Nanomed es un producto de uso tópico que mezcla un eficaz aislante de virus y bacterias, con aceites esenciales, que actúan hidratando y creando una barrera protectora encima de la piel, de larga duración, que da respuesta a la demanda de geles antibacterianos, productos hidroalcohólico tradicionales de efecto momentáneo y poca eficacia antiviral.

Dentro de la gama principal de Nanomed se encuentra Star Virus Shield H1-03G Hands, solución protectora de higiene y limpieza total, para manos, que previene contagios durante 4 horas. Se encuentra en presentaciones de 500 ml, 30 ml y monodosis de 5 ml.

Nanomed, se presenta como una tecnología española para frenar realmente los rebrotes del COVID-19. Prevención de contagios en sitios muy concurridos como colegios, transporte público, hospitales, restauración, iglesias, aeropuertos, cines, ocio en general, etc...

Para más información se puede acceder a su web: www.max2protect.es

Vídeos

Nanomed Video Corporativo



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.