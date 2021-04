Grecia, nuevo destino que OK Mobility suma a su plan de expansión Comunicae

martes, 20 de abril de 2021, 13:22 h (CET) Por primera vez, la empresa de movilidad global expande su negocio por la vía de la franquicia con nuevas aperturas en Chania, Heraklion y Rodas OK Mobility continúa pisando el acelerador en su plan de expansión internacional y, por primera vez en su historia, lo hace a través del modelo de franquicia. La compañía abrirá el próximo mes de mayo tres nuevas oficinas en Grecia, concretamente en las islas de Creta y Rodas. En el caso de Creta, estará presente en los aeropuertos de Heraklion y Chania, y en el caso de Rodas se ubicará también en el aeropuerto de esta isla.

Se trata de un gran paso para la compañía, en su apuesta por seguir sumando a su red de oficinas nuevos destinos turísticos por excelencia de Europa. Con estas nuevas aperturas, la compañía ya está presente en cinco países europeos, España, Portugal, Italia, Alemania y Grecia.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, celebra la entrada de la compañía en Grecia y ha querido destacar que “seguimos sumando nuevos destinos y por primera vez lo hacemos franquiciando nuestra marca. Entramos en el país heleno de la mano de nuevos partners que comparten nuestra misma filosofía basada en ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes, garantizando la mejor de las experiencias. Esto nos va a permitir seguir avanzando pasos en nuestro ambicioso plan de expansión internacional por Europa, siempre bajo las premisas de la rentabilidad y la sostenibilidad, y a los que iremos sumando nuevos destinos en breve”.

El crecimiento que está protagonizando OK Mobility demuestra la fortaleza que la marca ha adquirido a nivel internacional, lo que la convierte en un gran atractivo para aquellas compañías que ya están manifestando su intención de sumarse a este proyecto de expansión.

En este sentido, el grupo empresarial contempla seguir creciendo a nivel internacional, bien a través de la implementación propia, como ha hecho en Portugal, Italia y Alemania; bien mediante la adquisición (M&A) de otras compañías, como en el caso de MC Automobiles en Francia; o bien creado su propia red de franquicias, como va a iniciar ahora en Grecia.

Ya es posible realizar reservas de alquiler de vehículos en Chania, Heraklion y Rodas con recogidas a partir del 3 de mayo a través de okmobility.com, pudiendo elegir entre una amplia gama de coches de alquiler modernos y totalmente equipados que se adaptan a las necesidades particulares de cada cliente y a su tipo de viaje.

Sobre OK Mobility

OK Mobility es la nueva marca de OK Mobility Group que ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real para llevar al cliente final la movilidad del futuro. Una nueva identidad con la que el grupo engloba sus principales divisiones de negocio bajo los conceptos #bemobility​ y #ownmobility​.

Actualmente, OK Mobility cuenta con más de 30 oficinas y centros propios distribuidos por las principales ciudades de España, Italia, Portugal, Francia, Alemania y ahora también Grecia.

