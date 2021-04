Gumen casa: Empresas que llevan la comida al trabajo en Barcelona Emprendedores de Hoy

En Barcelona, la entrega de comida a domicilio es una opción cada vez demandada por los trabajadores. Cada vez surgen más empresas que llevan la comida al trabajo en Barcelona. Esto se debe a que los barceloneses llevan una vida muy agitada que no deja espacio para cocinar, algo de lo que son conscientes las empresas son conscientes y, por esta razón, han diversificado los tipos de entrega. Gumen casa es un negocio familiar que ofrece un servicio de tuppers a domicilio o en el trabajo, todos ellos elaborados con productos de calidad y de proximidad, además de ser cocinados el mismo día en qué son entregados, como se ha visto en esta página web.

Servicios para empresas de Gumen casa Gumen casa ofrece distintos servicios culinarios para empresas, con el objetivo de que los trabajadores puedan disfrutar de platos saludables y variados. En primer lugar, permite que los empleados soliciten comida y que esta sea entregada en las oficinas. Es decir, funciona del mismo modo que la entrega a domicilio, pero con la diferencia que los platos se envían a la sede de la empresa.

Por otro lado, Gumen casa tiene un servicio de catering exclusivo para empresas. En este caso, los servicios ofrecidos difieren en función de si la empresa cuenta con cocina propia o no. Para las empresas con cocina, Gumen casa envía un grupo del equipo que se incorpora en la cocina de la empresa para preparar los platos a diario in situ. En el caso de las empresas sin cocina, los menús son elaborados en la central de Gumen, con el menor espacio de tiempo desde que se cocina hasta que se entrega. De este modo, se garantiza la máxima calidad, sabor y frescura.

¿Cómo pedir el menú para empresas? El sistema de pedidos es muy sencillo y se realiza a través de la página web de Gumen. En primer lugar, es necesario seleccionar el plato que se desea degustar y el día que se quiere recibir. Es posible pagar con tarjeta bancaria, tarjeta ticket restaurant o ticket restaurant físico y los envíos son gratuitos. Los chefs cocinan el mismo día en qué se recibe el pedido, es decir, la cocina es just in time. Por último, la entrega se realiza antes de las 14h del día seleccionado y en el lugar indicado.

Tradición y calidad en cada plato Entre las empresas que llevan la comida al trabajo en Barcelona, Gumen casa destaca por la tradición que hay detrás de cada plato. La empresa dispone de más de 20 años de experiencia en la elaboración y entrega de comida. En todos los servicios para empresas mencionados, los menús de Gumen casa son elaborados respetando los métodos de trabajo artesanales, pero con una pizca de modernidad.

Asimismo, los menús son equilibrados y de calidad. Los chefs de la empresa provienen de la escuela de hostelería Hofmann y trabajan constantemente para ofrecer nuevas opciones culinarias. Todos los ingredientes son de proximidad y de km0, ya que la empresa respeta la cocina natural, sin aditivos ni conservantes. Gumen se adapta a los ritmos laborales y garantiza una dieta saludable a los trabajadores.

