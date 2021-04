"​Pleamar", de Antonio Mercero. Narrativa hispánica. Alfaguara Negra "Brillante. Mercero nos lleva de sorpresa en sorpresa hasta un final inesperado", Santiago Díaz Francisco Vélez Nieto

sábado, 17 de abril de 2021, 04:38 h (CET) El video las hermanas Müller en el que aparecen amordazadas y maniatadas, en un lugar oscuro, llorando desesperadamente, reúne todas las conjeturas de ir en serio.



Todo es iniciar la aventura de esta novela negra, que va a mostrar, desde el principio hasta el final, la aventura descarnada que transcurre en una habitación de más oscura que clara de visión. En ella se encuentran dos hermanas jóvenes con el apellido germano de Müller. Hijas de una familia bien acomodada en la que el padre de origen alemán, pero con muchos años de estancia en España, es considerado todo un personaje en la estética el objetivo de embellecer los rostros femeninos. Esfuerzo vano por detener las arrugas del tiempo de quienes corren el peligro de pagar lo inevitable con el paso y el peso de los años que no perdonan las clases sociales.

Las hermanas de la historia pueden llevar a los lectores a preguntarse si las escenas que se representan dentro del mundo digital ofrecen esos thriller del momento dentro de la tentación de la modernidad literaria.



Las hermanas Müller todos los jueves representan sus vidas saineteras para millones de seguidores en el canal de YouTube Pleamar. Elvideo en que aparecen amordazadas y maniatadas, en un lugar oscuro, llorando desesperadamente, reúne todas las conjeturas de ir en serio. Hasta el extremo de que los padres de estas criaturas, de alta clase social, educadas con estas normas del presente y con un concepto de la libertad que permiten que esos hijos puedan zambullirse en este tipo de aventuras y ganar mucho dinero viviendo la euforia y atrevimientos de esta nueva sociedad. Solo han transcurrido dos días desde su desaparición y una de ellas tiene toda la apariencia de haber sido asesinada.

Los padres deciden acudir a la policía para desentrañar este tormentoso y curioso caso, que es asignado a una peculiar y extraña pareja de investigadores: Darío Mur, inspector, personaje desencantado y divorciado cuyo refugio es la lectura de los clásicos. Y Nieves González, designada como ayudante, adicta a las citas online y víctima de acoso en la comisaría.

Y esta introducción literaria lleva al lector o lectora a verse envuelto en una maraña intensa, que el autor de tan impresionante obra de suspense nos va mostrando. Cada capítulo, que son cortos, que suman un total de cuatrocientas páginas, no permiten una lectura de espaciosos descansos, sino todo lo contrario. Escribo sobre Antonio Mercero reputado maestro creador en el mundo de la novela negra. Dueño y señor de una maestría envidiable. Magistral alarde literario y crítico con el programa de este nuevo modelo de idiotez literaria apta a todas luces para lectores de grotesca corriente de la sociedad.

Inquieto y tenso thriller que planea volando la narración hasta el último capítulo. En el que tan mágico escritor plantea los dilemas y peligros de esta joven sociedad generacional. Planteando con crueldad los contravalores que se van imponiendo en la nueva sociedad del planeta. Sin reparo alguno sobre lo que puede ofrecerle en los tiempos alienadores como zambullirse en las nuevas corrientes literarias.

