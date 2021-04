Latam Networks reúne a diez franquicias mexicanas interesadas en internacionalizar su modelo de negocio Comunicae

viernes, 16 de abril de 2021, 10:14 h (CET) Latam Networks, con más de 15 años de experiencia, es la consultora de franquicias con mayor experiencia en España y Latam Latam Networks, consultora especializada en la expansión de redes de franquicias entre España y Latam, ha participado en un encuentro en el que se han reunido las más destacadas franquicias de Jalisco (el segundo estado más importante de México en la implantación del sistema de franquicia).

Esta iniciativa, en la que han participado 10 empresas locales, ha tenido como objetivo el presentar las oportunidades que existen en el momento actual a la hora de internacionalizar un modelo de negocio de éxito tanto a otros países de América Latina, como a España como puerta de entrada a otros mercados europeos.

Latam Networks ha ofrecido un asesoramiento sobre la mejor forma para internacionalizar una compañía y las posibilidades existentes en cada caso destacando que, según un reciente estudio, el 77% de las marcas internacionales que entran en el mercado español, acaban haciéndolo también en otros mercados europeos.

Las empresas participantes han sido:

Wing´s Army, cadena de restaurantes y bares de alitas, ambientado en un museo militar. La compañía cuenta con 120 unidades operativas.

cadena de restaurantes y bares de alitas, ambientado en un museo militar. La compañía cuenta con 120 unidades operativas. Black Coffee Gallery, red que fusiona la tradición cafetera de México, con los mejores cafés de los estados de Oaxaca y Veracruz, y el arte mexicano en un ambiente único y a la altura de las cadenas internacionales de café.

red que fusiona la tradición cafetera de México, con los mejores cafés de los estados de Oaxaca y Veracruz, y el arte mexicano en un ambiente único y a la altura de las cadenas internacionales de café. Santas Alitas, c adena de restaurantes y bares de alitas de alta calidad y más de 50 establecimientos en México

adena de restaurantes y bares de alitas de alta calidad y más de 50 establecimientos en México Tequila Don Ramón, un concepto único e innovador en el que, sin necesidad de un establecimiento físico, el vendedor actúa como un asesor de evento, con el tequila como principal protagonista, con productos personalizados.

un concepto único e innovador en el que, sin necesidad de un establecimiento físico, el vendedor actúa como un asesor de evento, con el tequila como principal protagonista, con productos personalizados. Fast Office, franquicia que basa su modelo de negocio en el alquiler de oficinas físicas, con todos los servicios incluidos, y con Oficinas Virtuales para dar servicio e imagen a las empresas. Actualmente, la cadena cuenta con más de 40 establecimientos franquiciados en Guadalajara (Jalisco).

franquicia que basa su modelo de negocio en el alquiler de oficinas físicas, con todos los servicios incluidos, y con Oficinas Virtuales para dar servicio e imagen a las empresas. Actualmente, la cadena cuenta con más de 40 establecimientos franquiciados en Guadalajara (Jalisco). Do It Clean. cadena de lavanderías y tintorerías ecológicas, 100% mexicana y con procesos muy comprometidos con la reducción del impacto en el medio ambiente. La cadena cuenta con más de 40 establecimientos franquiciados en México.

cadena de lavanderías y tintorerías ecológicas, 100% mexicana y con procesos muy comprometidos con la reducción del impacto en el medio ambiente. La cadena cuenta con más de 40 establecimientos franquiciados en México. El Rey del Aguachile. cadena centrada en dar a conocer la cocina de Baja California, desarrollando nuevas creaciones culinarias. Ofrece una gran variedad de los típicos aguachiles mexicanos, cada uno enfocado en uno de los estados del norte del país.

cadena centrada en dar a conocer la cocina de Baja California, desarrollando nuevas creaciones culinarias. Ofrece una gran variedad de los típicos aguachiles mexicanos, cada uno enfocado en uno de los estados del norte del país. La Zapopana . Cadena de servicios odontológicos con 25 clínicas operativas, 16 de ellas bajo la modalidad de franquicia.

. Cadena de servicios odontológicos con 25 clínicas operativas, 16 de ellas bajo la modalidad de franquicia. La Borra del Café, cadena de cafeterías de aúnan la calidad del café mexicano con el arte, mostrando un ambiente estilo “Galería artística”.

cadena de cafeterías de aúnan la calidad del café mexicano con el arte, mostrando un ambiente estilo “Galería artística”. Raspados Jalisco, franquicia dedicada a la comercialización de raspados con más de 60 sabores 1005 fruta natural y cerca de 50 unidades operativas

franquicia dedicada a la comercialización de raspados con más de 60 sabores 1005 fruta natural y cerca de 50 unidades operativas Tortas el Moreno, cadena con 20 tiendas especializadas en la venta de la tradicional torta ahogada de Guadalajara. Latam Networks desarrolla inicialmente para esta marcas interesadas en la internacionalización, un Proyecto de Consultoría estratégica que dura aproximadamente dos meses, y posteriormente asume la Dirección de Expansión y Comercial externa de dicha franquicia para determinados mercados.

La consultora se encarga de identificar las opciones más adecuadas para cada cadena, en función de su sector de actividad, capacidad de inversión y trayectoria empresarial. Una vez elegido el destino, Latam Networks asesora al empresario sobre la ubicación más adecuada en cada caso, ofreciéndoles un acompañamiento también de orden jurídico, inmobiliario e incluso financiero.

Tras más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos de distintos sectores, -fast-food, restauración, moda, cosmética y belleza, servicios, etc.-, Latam Networks ofrece a sus clientes un conocimiento profundo del mercado español y Latam a nivel económico, financiero, comercial y de “retail” y ofrece sus servicios de expansión tanto a cadenas interesadas en crecer con unidades independientes como a aquellas interesadas en firmar acuerdos de Master Franquicia entre ambos mercados.

Latam Networks trabaja en España, Portugal, México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Rep. Dominicana, etc., para franquicias interesadas en su desarrollo internacional.

Algunas de estas marcas son Loops & Coffee, Canel Rolls, Emobike, Pizzerías Carlos o Gelatiamo quien ha desembarcado recientemente en México, Chile, Costa Rica y Bolivia, o su última incorporación, la portuguesa Mr. Pizza, interesada también en crecer en el mercado iberoamericano.

