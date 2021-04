​“Besos Rosados”, historia de una pareja, narrada en verso La obra es una historia maternofilial descrita con un lenguaje poético magistral, donde la protagonista es una madre que interactúa con un tú ausente Carlos Javier Jarquín

viernes, 16 de abril de 2021, 04:17 h (CET) El sábado pasado 10 de abril la escritora y poeta nicaragüense María Eugenia López, presentó virtualmente a través de zoom la segunda edición de su poemario “Besos Rosados”, con la editorial peruana Ediciones Kuelap. Norma Salinas Montero, fue la moderadora de esta actividad literaria cultural, que duró una hora y tuvo inicio a las 5:p.m., hora de Perú. Los comentaristas fueron las escritoras: Zully García, (Uruguay), Gladys Enríquez, (Guatemala), María del Pilar Cornejo, (Perú), Ana Fuentes (Nicaragua), y el escritor, editor y poeta peruano Elías Mondragón Herrera.



María Eugenia durante su intervención dijo sentirse sumamente agradecida con todos los comentaristas y con el magnífico trabajo de Ediciones Kuelap. Esta obra a partir del 22 de abril estará disponible en la plataforma de Amazon. La autora explicó que, “la inspiración surge de una experiencia personal muy cotidiana del ser humano, separación del ser amado y su título Besos Rosados, por que dentro de mi vientre llevaba un hijo. (Mi pequeño rayito de luz, Aslan”.

El editor y prologuista de esta segunda edición y primera en formato digital, Elías Mondragón, a través de un mensaje después de la presentación del libro dijo:

“Besos Rosados” es una historia maternofilial descrita con un lenguaje poético magistral, donde la protagonista es una madre que interactúa con un tú ausente y encuentra su máxima fortaleza en su hijo. Ella con voz de coraje sale adelante y nos da una nueva luz de esperanza en medio del dolor, la tristeza y el desamor, la felicidad y gozo de estar con su hijo, signo de esperanza y amor verdadero. Para nuestra editorial haber publicado este libro es una oportunidad de dar ventana a una nueva escritora internacional y que su obra sea conocida por potenciales lectores de todo el mundo. Con mucho gusto comparto la reseña que escribí sobre este excepcional libro, aprovecho el espacio para felicitar a su autora y agradecerle por haberme dado el honor de ser parte del panel de comentaristas que estuvimos presente en esta hermosa presentación virtual. En este vídeo puede ver completa la presentación del libro

Como seres mortales en este mundo diariamente nos exponemos a vivir momentos preciosos, únicos e irrepetibles pero también corremos el riesgo de que en el momento menos esperado vivamos lo más triste de nuestra existencia, por ejemplo en el amor sentimental cuando conocemos a la persona “ideal” llega a nuestra vida a darnos colorida e inefable inspiración por lo maravilloso que nos hace vivir, pero cuando esa relación después de muchos años de felicidad tiene su punto final nos sentimos destrozados, solitarios y perdidos en un mundo silencioso e incoherente, que muchas personas se han quedado estancados para siempre en ese inexplicable dolor.

En este precioso poemario “Besos Rosados” podemos leer la historia de una pareja, narrada en verso de una manera excepcional con metáforas bien logradas, después de que vivieron y compartieron muchos años felices, el destino en el día inesperado les presentó un escenario que jamás pensaron que llegaría, el punto final de tantos años compartidos en los cuales juntos derrocharon de los diversos placeres de la vida. Leer cada verso de este poemario es identificarse genuinamente y reencontrarse con algunos capítulos de nuestra historia.

El mensaje de este poemario es cosmopolita, es la voz de esa mujer que le dio lo mejor de su vida a ese hombre que un día le prometió darle lo mejor de él y al final resultó siendo uno más del montón. La poeta se ha lucido describiendo con palabras perfectas, ese sentimiento nostálgico que todos hemos vivido en la vida misteriosa del amor sentimental, muchas personas cuando están viviendo ese incómodo instante se pierden entre el llanto, tristezas y hay quienes se ahogan entre los vicios malignos, pero también hay personas que en esos momentos tan difíciles descubren nuevos mundos que estaban ocultos, un vivo ejemplo es lo que se narra en esta historia que a lo mejor tú como mujer, en este momento estás viviendo algo parecido y quizás algunas de las disciplinas artísticas te está dando la oportunidad de vivir una nueva vida. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​“Besos Rosados”, historia de una pareja, narrada en verso La obra es una historia maternofilial descrita con un lenguaje poético magistral, donde la protagonista es una madre que interactúa con un tú ausente ​La gatita Minia De oscura sombra me apartaba ​A manera de presentación Reseña de "Tabúes y realidades utopías en versos", del poeta nicaragüense Hermógenes L. Mora ​Tengo tos Todo lo que me pasa es increíble ​La espera Un poema de Esther Videgain