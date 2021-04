​¿Cómo hacer una transferencia de un vehículo de manera online? El cambio de titular es fundamental, puesto que en el caso de que la DGT no tenga esta información, si ocurriese algo, todo recaería sobre el dueño anterior Redacción

viernes, 16 de abril de 2021, 04:00 h (CET) A la hora de comprar o vender un vehículo, uno de los pasos más importantes es realizar la transferencia del mismo de manera segura. Para contar con las mayores facilidades y llevar a cabo el proceso rápidamente, una de las mejores opciones es hacer la transferencia de manera online.



Como todo el mundo sabe, en el momento que se decide comprar o vender un vehículo, uno de los pasos inevitables, sin duda, es realizar la transferencia del mismo, teniendo en cuenta siempre que el coche esté adecuadamente matriculado. Es importante decir que la transferencia es esencial, ya que, de esta manera, se evitarán problemas mayores en el futuro, a lo que se añade que se lleva a cabo un proceso totalmente legal, haciendo que el comprador, desde ese momento, asuma los derechos y responsabilidades que correspondan.

El cambio de titular es fundamental, puesto que en el caso de que la DGT no tenga esta información, si ocurriese algo, todo recaería sobre el dueño anterior y esto, a la larga, puede llegar a ser incluso peligroso. Precisamente por todo ello, se recomienda hacer la transferencia lo antes posible y siempre con las herramientas más adecuadas.

Si bien es cierto este proceso se puede llevar a cabo en los propios concesionarios, lo cierto es que, en la actualidad, los usuarios se están decantando por transferir coche online, un método mucho más rápido y sencillo, a la par que seguro, que ofrece un gran número de facilidades.

¿Qué es la transferencia de un vehículo?

Para saber mejor en qué consiste este proceso, lo primero que hay que decir es que se trata de un cambio de titularidad con respecto al vehículo, por tanto, en el proceso deben interferir dos partes, por un lado, el vendedor y por otro, el comprador. Para poder realizar este proceso, es esencial dar una serie de pasos, tales como la notificación de la venta del coche o asegurarse de que ciertos documentos deben estar totalmente pagados, como, por ejemplo, el impuesto de circulación. De igual modo, también es importante que no se tengan multas pendientes en lo que se refiere al coche en cuestión.

Claro está, un proceso como este requiere de papeleo, además de tiempo y en muchas ocasiones, no se tiene el suficiente. En el caso de agilizar el trámite la transferencia online es la que está adoptando un mayor protagonismo, sabiendo que se garantiza hacerlo todo de manera automática.

¿Cómo se hace la transferencia online?

Hay que decir que realizar la transferencia de un vehículo online no es un proceso demasiado complicado, siempre que se conozcan a la perfección todos los pasos que hay que seguir.

De esta forma, lo primero que hay que hacer es introducir los datos del vehículo y, seguidamente, tanto los del vendedor como los del comprador. Una vez añadida toda esta información y revisada, habrá que firmar los documentos que se hayan generado, así como adjuntar todos los papeles adicionales que se soliciten.

Para dar por finalizado el proceso, se revisa de nuevo todo y se da a aceptar, y habrá que esperar un correo de confirmación para dejarlo todo listo.

Muy sencillo con Paycar

Dentro de los muchos sistemas de transferencia de vehículos online que se encuentran disponibles en el mercado, hay que destacar la aplicación Paycar. Se trata de un sistema totalmente seguro, con el que poder realizar el proceso en cuestión de pocos minutos y todo ello de manera online.

Para hacer la transferencia a través de Paycar, hay que crearse una cuenta en la página e introducir todos los datos que piden, tanto de las partes como del vehículo. Es importante decir que el sistema, antes de continuar con el trámite, comprueba que el coche está en perfectas condiciones y que se puede transferir sin problema, por ello, adquiere previamente el informe correspondiente de la DGT.

Además, el sistema genera el contrato, pudiéndolo firmar fácilmente sin necesidad de tener certificado digital. A todo ello hay que sumar que su sistema de pago es muy seguro, no haciéndose efectivo hasta la entrega final del vehículo.

Ventajas de hacerlo online

Son muchas las ventajas de llevar a cabo este trámite de manera online, siendo las más destacables su rapidez y comodidad. También es importante decir que el proceso a través de Internet es mucho menos costoso y flexible. Por supuesto, el asesoramiento profesional siempre está disponible y, además, se contará con todos los papeles necesarios en cuestión de minutos.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

