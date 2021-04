¿Es buen momento para invertir en la bolsa en 2021? Preguntamos al experto en finanzas, Luis Miguel González Ocque Redacción

viernes, 16 de abril de 2021



El año 2021 empieza con alzas en el mercado bursátil jamás antes vistas. Después del difícil y agotador 2020, que cerró con récords en desplomes financieros y en todos los sectores económicos, este año promete activos desde el primer trimestre. Pero, ¿son auténticas esas cifras tan descabelladas?, ¿es real ese balance en la bolsa actual? Si bien es cierto que el incremento se evidencia en la subida más alta de la historia financiera hasta el día de hoy, la realidad no es esa. Todavía no se puede determinar el impacto del coronavirus en el mercado global.

Expertos aseguran que por los momentos es difícil medir los efectos de la pandemia en las economías mundiales. La razón principal: el estímulo monetario y fiscal del mercado. Esto genera lo que el experto en finanzas, Luis Miguel González Ocque, experto en finanzas y Managing director de Morgan Stanley, define como “una burbuja que en algún momento explotará”.

Por ejemplo, en Estados Unidos se vieron alzas de un 42 por ciento en NASDAQ, adicional de un 15 por ciento en S&P 500. Al otro lado del mundo, en Japón, gracias al descubrimiento de vacunas, las acciones de compañías farmacéuticas se recuperaron, y con ellos las perspectivas de los juegos también. En contraposición, los índices de acciones de compañías como Boeing y aerolíneas como la British Airways cayeron más de un 50 por ciento.

¿Es o no un buen momento para invertir?

La respuesta puede llegar a ser un poco confusa. Algunos expertos recomiendan una sencilla dinámica para que los inversionistas recuerden el ritmo del sistema financiero que sigue siendo vigente en estos tiempos: cada vez que baja el mercado, es tiempo de compra, y cada vez que el mercado suba, es tiempo de venta. Adicional a esto, otros expertos recomiendan que, como alternativa, es bueno tener un alto porcentaje en acciones “commodities”, es decir en oro, plata y cobre, ya que estas tienden a subir positivamente en los momentos de recuperación económica.



“Veo todavía buenas oportunidades de inversión en la bolsa en un periodo de un año a año y medio, ya que el Banco Central de Estados Unidos ha indicado continuará su política de estímulo fiscal hasta el 2022. Sin embargo, esto no elimina la necesidad de siempre mantener un portafolio de inversiones diversificado que permita aguantar cualquier cambio inesperado,” añadió Luis Miguel González Ocque, concordando con los demás expertos.

El sector financiero en tiempos de coronavirus



El egresado en Administración y Negocios Internacionales de la prestigiosa Lynn University de Florida, Luis Miguel González Ocque, hizo una analogía bastante útil y visual que podría explicar de una forma más sencilla lo que está sucediendo actualmente con los mercados financieros.



“El estado actual del mercado bursátil se puede poner en paralelo con un individuo que está inyectándose esteroides para mejorar su cuerpo. Me explico: al usar estas hormonas, tu cuerpo se va a ver mejor físicamente, y probablemente tengas un rendimiento superior activo en el deporte. Pero al momento en el que dejes de usar los esteroides, tendrás efectos secundarios en tu cuerpo y mente que no serán reversibles”.



La relación que construye Luis Miguel González Ocque es muy pertinente. Países como Estados Unidos e Inglaterra han estado promoviendo bonos gubernamentales, o como podría llamársele bajo la semejanza que propone Ocque, “inyectando dinero” a través de préstamos bancarios para poder solventar la crisis, el cual es dinero creado por los bancos centrales de los países anteriormente mencionados.

Se pronostica que este evento ilusorio se comportará tanto en corto como en un plazo medio, según Luis Miguel González Ocque, experto en finanzas y director gerente de Morgan Stanley, una de las compañías más influyentes en el sector. Luis Miguel González Ocque, asevera que, aunque esta clase de impulso es útil y necesario para evitar una recesión económica, podría resultar muy peligroso a largo plazo, ya que, si bien controla la crisis actual, a su vez crea una “burbuja” imaginaria que en algún momento explotará, dejando consecuencias delicadas.

También existen otros peligros, como el denominado efecto rebote. Según expertos, la pasada caída de los mercados fue la bajada bursátil más veloz que se ha vivido en tiempos modernos, la bolsa cayó 30%. Recuerda el colapso de Lehman Brothers, en 2008, cuando la bolsa se demoró seis meses en bajar; el año pasado sucedió lo mismo, pero en 22 días.

Recomendaciones de Luis Miguel González Ocque para entrar en el mundo financiero post pandemia

Es probable que a consecuencia de todos los estímulos monetarios y fiscales que se están realizando, sea inevitable prevenir la inflación. Este fenómeno seguirá actuando en un periodo de corto y mediano plazo. Los únicos activos que seguirán vigentes y positivos, según expertos, son el oro, la plata, el petróleo y el cobre, ya que su dinamismo sigue en pie. Otra opción viable son las acciones en el sector de bienes raíces e inmuebles, sobre todo en áreas como en el sur de la Florida.

Los expertos en el mundo financiero, como Luis Miguel González Ocque, recomiendan que cada vez que haya una bajada, se invierta en sectores tecnológicos como la robótica, la inteligencia artificial o si se puede en tecnología financiera. De hecho, las acciones de compañías tecnológicas como Amazon y Apple subieron a sus más altos históricos en el año pasado y el comienzo del 2021.

