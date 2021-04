Clínica Dental Urbina recibe el premio Invisalign Titanium Provider En lo referente a la técnica, se trata de una especie de sustituto de los brackets tradicionales Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 16 de abril de 2021, 03:16 h (CET) Desde hace años ya no se recibe negativamente la noticia de los dentistas: hay que corregir el problema bucal en cuestión con una ortodoncia. Y es que antaño acarreaba un cierto problema de autoestima al verse con un aparato que no pasaba demasiado desapercibido. Todo lo contrario sucede en pleno 2021.



Así lo demuestra la técnica conocida bajo el nombre de Invisalign. Seguramente en más de una ocasión hayas oído hablar de ella, puesto que en la última década ha adquirido una gran popularidad.

Ello no es de extrañar teniendo en cuenta la gran cantidad de casos de éxito, habiendo sido realizados muchos de ellos en la Clínica Dental Salamanca conocida bajo el nombre de Clínica Dental Urbina.

Tanto es así que recientemente ha recibido un prestigioso premio: Invisalign Titanium Provider. Conseguirlo no es fácil, puesto que a nivel nacional existen otros centros dentales en los que ponen en práctica la misma técnica. Sin embargo, la Clínica Dental Urbina se ha acabado alzando con este galardón.

La repercusión del mismo está siendo casi inmediata. A pesar de la complicada situación sanitaria que lleva a algunos pacientes a retrasar en la medida de lo posible sus visitas al dentista, no para de incrementarse el número de usuarios que se interesan por esta ortodoncia invisible y desean poder hacérsela en Salamanca.

Así es la técnica que aplican en la prestigiosa clínica

Un premio de semejante calibre no es sencillo de obtener, pero varios aspectos han dado pie a que la Clinica Dental Urbina se alce con él. Primeramente es reseñable la dilatada trayectoria que tienen a sus espaldas todos los que forman parte del equipo de La Clinica Dental Urbina.

Hablamos de odontólogos con muchos años de experiencia. Y es que por muy buena que sea una técnica en concreto, de poco sirve si no la llevan a cabo especialistas con un amplio bagaje.

En lo referente a la técnica, se trata de una especie de sustituto de los brackets tradicionales. No todas las personas pueden llevarlos o se ven capacitadas para hacerlo a nivel psicológico, especialmente aquellos individuos que son propensos a tener una baja autoestima en términos físicos. Afortunadamente, Invisalign es muy difícil de apreciar visualmente.

La satisfacción de los pacientes que depositan su confianza en la Clínica Dental Urbina viene dada no solo por el gran plus a nivel estético que supone esta técnica, la cual le ha hecho merecedora de un premio importantísimo.

Y es que la ortodoncia invisible también proporciona otras ventajas que poco tienen que ver con el apartado visual. Un claro ejemplo reside en ser un tratamiento cuya duración es inferior.

Ello sorprende a los usuarios que se acaban decantando por Invisalign Titanium, quienes lo hacen al averiguar que su efectividad es idéntica en comparación con los brackets anteriormente mencionados. Por ende, la rentabilidad es mayor.

Otro factor que ha elevado la popularidad de dicha técnica hasta límites insospechables se resume en ser apta para todo tipo de pacientes, sea cual sea su edad. Por ejemplo, los niños pequeños a los que les crecen mal los huesos, pueden corregir su incorrecta alineación sin pasarlo mal en el colegio por temor a que su ortodoncia sea demasiado visible. En este caso se aplica el tratamiento teen.

Invisalign hace gala de una gran versatilidad. Así lo demuestran aquellos casos bastante complicados que, con otros sistemas, requerirían bastante tiempo de tratamiento. No es el caso de, por ejemplo, la ortodoncia invisible completa cuyo máximo se establece en año y medio.

Sin embargo, es habitual que en tan solo un año el tratamiento se dé por finalizado, habiendo proporcionado un resultado óptimo en lo referente a la alineación de los dientes.

El boca a boca es fundamental en plena era digital. Las buenas valoraciones por parte de los pacientes pueden dar pie a que una clínica, así como la técnica que pone en práctica, cosechen un gran éxito. Es precisamente lo que ha sucedido con la Clinica Dental Urbina y su Invisalign.

Factores como los de poder quitarse el conjunto para lavarse cómoda y fácilmente los dientes, amén de la ausencia de dolor, han derivado en que poco a poco los brackets queden relegados a un segundo plano. La mayoría de pacientes que recurren a este centro dental de Salamanca acaban decantándose por la ortodoncia invisible, la cual presumiblemente seguirá proporcionándole premios que aumenten su prestigio. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Clínica Dental Urbina recibe el premio Invisalign Titanium Provider En lo referente a la técnica, se trata de una especie de sustituto de los brackets tradicionales Carrera profesional como consultor SAP con eLearning digital Existen tres tipos de consultores: funcional, SAP Basis y SAP ABAP ZTE anuncia el lanzamiento mundial de su nuevo smartphone insignia: el Axon 30 Ultra Cada vez más consultas sobre el tamaño del pene de los niños Smartick llega a Brasil en su expansión internacional