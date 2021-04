Dream Fontanilles explica que las tiendas de techo son una nueva forma de camperizarse

​Ahora que, debido a las restricciones por COVID-19, se vive en un estado de incertidumbre continuado en el que no se sabe qué se podrá hacer mañana, las tiendas de techo camper son una buena solución para poder improvisar un fin de semana en medio de la naturaleza en cualquier momento No obstante, no todas las tiendas de techo camper son iguales. Hay tantas marcas como modelos, y tantos precios como bolsillos, por lo que no es fácil decidirse por una. Entre tanta competencia, puede ser complicado decantarse por una marca y modelo. Por este motivo, a continuación se exponen los principales aspectos imprescindibles que se deberían valorar:

La marca

Detrás de un producto siempre hay una marca. Hoy en día es fácil saber de cada una porque gracias a internet se puede echar un vistazo a su recorrido, leer reseñas y opiniones de consumidores sobre sus productos, e incluso conocer si trabaja a nivel local o global. A partir de aquí, cada uno valora lo que le da más fiabilidad y confianza. También es importante saber si los productos cuentan con garantía.

Diseño, apertura y seguridad de la cubierta

Aunque las tiendas de techo camper de cubierta rígida puedan parecer todas iguales, los materiales que se han usado en su fabricación pueden ser muy diferentes. Por un lado, es importante que sean reciclables, pero también resistentes a las inclemencias meteorológicas, independientemente de si llueve, hace sol, o si está nevando o hace frío. Hay tiendas con la cubierta tan fina que resultan translúcidas, dejando pasar la luz del sol y el frío.

Además de estos aspectos técnicos, también es importante la forma de la cubierta. Si es aerodinámica, al conducir prácticamente no se notará. Si no lo es, puede ocasionar molestias y ruidos durante la conducción, además de provocar un mayor consumo de combustible.

Si además su apertura es fácil, esto da total sentido a su uso. Una tienda debe ser fácil de gozar. En otras palabras: en pocos minutos tiene que estar lista para usarse. Si montarla supone media hora, no es ni práctica ni cómoda. Una buena tienda también tiene que tener eslingas para poder tirar desde abajo y cerrarla sin problema.

Otro aspecto importante es la seguridad a la hora de cerrar y abrir. Los anclajes tienen que ser seguros. Y más seguro no quiere decir que tenga más cantidad de anclajes, sino que sean de mayor calidad.

La calidad de los tejidos

Igual que hay que fijarse en el exterior de la cubierta, también es importante observar los detalles en las paredes de lona. Hay tejidos que son transpirables y otros que pueden provocar demasiado calor y falta de oxígeno en el interior de la tienda. También es esencial cerciorarse de la impermeabilidad del tejido – muchas marcas tildan sus productos de impermeables sin serlo al 100%. La resistencia a los rayos ultravioleta y a los golpes de viento también son otros factores que merecen la pena comprobar.

Detalles de confort del interior

Aunque estos elementos ya no son imprescindibles, sí que son los que acaban de redondear la compra. No es lo mismo una tienda de techo camper con vistas de 360º que una que no las tenga. Y es que, aunque siempre se puede abrir la puerta y salir, no es lo mismo poder contemplar el paisaje tumbado desde el interior. Las grandes ventanas y puertas con mosquiteras permiten más entrada de luz, lo que da mayor sensación de amplitud y gran facilidad para ventilar y reducir el calor. Otros detalles son las soluciones para evitar la condensación que se produce en el interior cuando se duerme. Las tiendas de techo de la marca James Baroud, por ejemplo, llevan un extractor anticondensación que se carga a través de un panel solar. También es importante informarse sobre cómo se iluminan cuando anochece, si la tienda tiene bolsillos de almacenaje, y si el colchón es suficientemente grueso y fácil de limpiar.

Acceso a la tienda

Aunque por defecto la mayoría de las tiendas llevan una escalera plegable para acceder encima, no todas usan el mismo sistema. Algunas tienen un seguro para que no se salgan de la guía y relieves para evitar resbalar. La mayoría suelen ajustarse a la altura concreta del vehículo, pero no todas llevan funda para guardarla en el interior sin ensuciar. También hay tiendas en las que no se puede acceder por ambos lados, hecho que se debe de tener cuenta si el vehículo lleva un toldo.

Tamaño

El vehículo determina el tamaño de la tienda de techo camper que se puede instalar encima. Hay marcas que disponen de varios modelos y tamaños. Asegurarse de cuáles son las medidas del vehículo y las necesidades que se quieren satisfacer es importante para estar seguro de qué tamaño es el ideal. Si se tienen dudas, lo mejor es consultar a un experto.

Conclusiones

Comprar una tienda de techo puede ser un proceso de búsqueda y comparación de informaciones largo y tedioso. Puede ser útil fijarse en la marca y las valoraciones de sus clientes, el diseño y calidad de los materiales, la facilidad de apertura y cierre, las medidas de seguridad, y el tamaño, entre otros aspectos. Xavier Serra, gerente de la tienda especializada en productos y accesorios camper Dream Fontanilles, lo tiene claro y recomienda la ya mencionada marca James Baroud. “Las tiendas James Baroud son las mejores en cuanto a calidad. Y lo mejor es que no son las más económicas, pero tampoco las más costosas. Además, están diseñadas y producidas en la Unión Europea, algo que nuestros clientes valoran cada vez más”.