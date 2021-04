¡Viva la República! La abolieron porque el sistema daba más importancia a las clases desfavorecidas que a las privilegiadas José Enrique Centén

jueves, 15 de abril de 2021, 00:45 h (CET) Se cumple 90 años de la proclamación popular de la II República por medio de las urnas, esa que fue traicionada y abolida mediante las armas por Franco y sus secuaces asesinos, siendo apoyada financieramente por la Iglesia, el Borbón, la Burguesía, Nobleza y Caciques.

La abolieron porque el sistema republicano daba más importancia a las clases desfavorecidas que a las privilegiadas, a la enseñanza pública frente a la eclesial, a los maestros ante los militares, a la inteligencia frente a los dogmas religiosos, a la igualdad entre varones y mujeres aprobando el sufragio femenino con Clara Campoamor, que murió en el exilio como tantos otros intelectuales, pudo librarse de ser asesinada como Federico García Lorca y muchos otros.

Esos logros en tan poco tiempo molestaron a los privilegiados, y ahora sus herederos, sean hijos, nietos o desvergonzados siguen defendiendo esas desigualdades, con la corrupción y privatizaciones de todo lo público. Por eso la destruyeron y desde entonces intentan destruir su memoria. No lo no consintamos, recordemos y luchemos por su retorno. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.