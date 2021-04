​La plena recuperación del sector turístico se prevé para finales de 2023 En el año de la pandemia, llegaron a España 19 millones de turistas extranjeros, lo que supone un 77,3% menos que en 2019 Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 14 de abril de 2021, 22:51 h (CET) Las restricciones de movilidad han causado una caída importante en el sector del turismo durante 2020. Durante el año de la pandemia, llegaron a España 19 millones de turistas extranjeros, lo que supone un 77,3% menos que los 83,5 millones de 2019. Según los datos, fue el peor año para el turismo, que ahora se enfrenta a una recuperación a medida que las restricciones para contener los contagios desaparezcan.



En esta situación, “no habrá recuperación plena hasta finales de 2023 y principios de 2024. Es duro, pero las previsiones no suelen desencaminarse demasiado. Las crisis como la del 11-S nos han dejado un aprendizaje en este sentido”, ha asegurado Felipe García Hernández, socio de Círculo Legal Madrid y responsable del Área de Turismo del bufete, en la mesa de debate organizada por Madrid Foro Empresarial, donde se han tratado las medidas de transformación del sector turístico para su recuperación, así como la implementación de medidas de seguridad contra los contagios que mejorarán la imagen del sector.

“Los viajes han cambiado en su configuración: se evita el avión y los viajes son más largos, con menos puntos de parada o tránsito y también con un gasto menor por turista”, ha explicado Felipe García Hernández, añadiendo que incluso los viajes corporativos se han reducido significativamente, hasta llegar a la prohibición terminante en algunas empresas multinacionales.

Durante el evento, se ha pronosticado que, pese a no volver a los niveles pre-COVID hasta dentro de varios años, de cara al verano que viene existirá un aumento significativo de turistas, aunque dependerá del grado de penetración de la vacuna en España y en los países receptores: “De momento, no se pueden pronosticar la recuperación, ya que las próximas semanas serán cruciales”, ha advertido el abogado en referencia al índice de contagios con relación a la cantidad de vacunados.

El sector, además, no goza de las ayudas necesarias de parte del Gobierno: se suman las restricciones y aumenta la incertidumbre, “todo ello aunado a una política nefasta en la gestión de la vacunación por parte de la Unión Europea”, ha afirmado García Hernández, haciendo un llamamiento a reaccionar a tiempo o el turismo corre el riesgo de “perder el verano y el año 2021”.

Cambios que se quedan para siempre en el sector La pandemia ha provocado cambios los todos los sectores económicos, incluido el turístico, que se está digitalizando cada vez más para poder abarcar las necesidades del consumidor.

En este contexto, “la figura del agente asesor está tomando más fuerza que nunca”, han asegurado los ponentes durante la mesa de debate. Por otro lado, en cambio, la pandemia acabará reduciendo el número de agentes turísticos, como pronostican los expertos. De hecho, siguiendo la línea de transformación digital, las grandes agencias online están empezando a adquirir carteras de clientes de las agencias físicas.

Por el lado de los turistas y pasajeros, “ha cambiado el contrato de viaje combinado, el consumidor es ahora es más sensible que nunca a estudiar el contrato y ver las causas de resolución contractual, el derecho de desistimiento y las coberturas de seguro”, ha apuntado García Hernández. “Es interesante como ahora casi todos los procesos en el sector turístico se hacen online, como el check-in en los hoteles, por ejemplo, que tenían una regulación antiquísima; por suerte, esto tiene sus días contados”, ha concluido. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​¿Cómo afecta la fusión de CaixaBank y Bankia a las hipotecas? No habrá problemas con productos cuyas condiciones están fijadas en escritura pública pero las comisiones sí que podrían cambiar ​La plena recuperación del sector turístico se prevé para finales de 2023 En el año de la pandemia, llegaron a España 19 millones de turistas extranjeros, lo que supone un 77,3% menos que en 2019 ​El dólar pierde fuerza mientras el mercado de bonos estadounidense se estabiliza Las expectativas en las cifras de vacunación de la Eurozona para el segundo trimestre mejoran los ánimos en la cotización del euro Psicología del inversor: Los mercados vuelven a la vida tras la incertidumbre Aunque las inversiones variables empiezan a volver a coger velocidad, han sido las divisas y los metales preciosos los grandes refugios en el momento de incertidumbre ​Marzo registra un aumento del 99% de la concursalidad La disolución (+21%) y creación de nuevas empresas (+34%) también muestran un punto de giro