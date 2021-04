Cambium Networks crea un nuevo paradigma de acceso a Internet: Inalámbrico fijo + WiFi Comunicae

martes, 13 de abril de 2021, 16:23 h (CET) El nuevo modelo da respuesta a una situación muy habitual en la España rural y vaciada, acentuada durante la pandemia, en la que se han preparado para desplegar WiFi pero no se dispone de fibra para conectarla a Internet La ciudad de Aurora en Colorado, el Condado de Burke en Carolina del Norte y Nuevo México, los tres en Estados Unidos son los primeros ejemplos del nuevo paradigma de conectividad: Inalámbrico fijo +WiFi, impulsado por Cambium Networks, cuyos primeros proyectos en España serán una realidad antes de que acabe el año.

“La tecnología inalámbrica fija y el Wi-Fi pueden desplegarse fácilmente en días para conectar escuelas, instalaciones sanitarias y comunidades enteras”, explica Javier Gómez regional manager de Cambium Networks para la Región del Mediterráneo y Sur de Europa.

En este plazo, la ciudad de Aurora, en Colorado, mejoró su infraestructura de comunicaciones hasta alcanzar velocidades de varios gigas, desplegando su solución cnWave de 60 GHz con malla Terragraph. Otra tanto ocurrió en el condado de Burke (Carolina del Norte), donde más de 12.000 alumnos de 27 escuelas ha vuelto a clase disfrutando de un aprendizaje flexible, exámenes en línea y la educación individualizada con contenidos ricos en multimedia gracias a la tecnología Wi-Fi 6.

“Entre estos primeros proyectos -indica Javier Gómez- destaca, en Nuevo México, el acceso a Internet de más de 100.000 personas de 11 naciones tribales, que han podido conectarse, por vez primera, a Internet gracias al despliegue de red inalámbrica fija de banda ancha y Wi-Fi de Cambium Networks”.

Eliminar la brecha digital

Reducir la brecha digital no tiene por qué ser complejo, lento y caro. Las soluciones de Cambium son fáciles de diseñar, desplegar y gestionar, y la tecnología inalámbrica fija y Wi-Fi permioyte desplegar rápidamente redes adhoc para conectar una comunidad o una empresa.

Acerca de Cambium Networks

Cambium Networks ofrece comunicaciones inalámbricas eficaces para empresas, comunidades y ciudades de todo el mundo. Millones de sus radios están desplegadas, conectando personas, lugares y cosas, con un tejido inalámbrico unificado que abarca múltiples estándares y frecuencias de la tecnología inalámbrica fija y Wi-Fi, todo ello gestionado de forma centralizada a través de la nube. Su tejido inalámbrico multigigabit ofrece una propuesta de valor alternativa a la fibra terrestre y a otras soluciones inalámbricas. Trabajan con sus ConnectedPartners, certificados por Cambium, para ofrecer redes creadas específicamente para soluciones de conectividad de proveedores de servicios, empresas, industrias y gobiernos en entornos urbanos, suburbanos y rurales, con una tecnología inalámbrica que simplemente funciona.

