​Tengo tos

Tuve muchísima tos, tosí cuanto quise y mi alma hice pedazos, me rompí toda, tuve tos y mi vida se partió en mil trozos con ello, lamento, tormento y arruga en los bellos ojos, que ya no me podré sacar jamás.



Tuve ganas de estar con él, pero estaba mal, mucho malestar, demasiado para este pobre cuerpo que ya no se sustenta solo, tomé unas gotas medicinales que sabían mal y se metían en mi cabeza no sé como, no puedo creer todo lo que me pasa ahora.

Es increíble que una tos pueda condicionar tu vida, separarte de amistades y hacerte olvidar amores, porque no deseas que te vean así.