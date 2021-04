Riot Games presenta más detalles del Set 5 de TFT: Juicio final

Aquí hay un primer vistazo de algunas clases y orígenes que estarán en el nuevo Set de TFT. La nueva mecánica que se basa en los objetos de sombra otorgará muchas opciones a los jugadores. Los laboratorios serán un nuevo modo de juego que permitirá a los jugadores probar formas nuevas y experimentales de jugar a TFT. Mañana llegará al PBE de League of Legends el Set 5: Juicio final Riot Games presenta las novedades que llegarán al Set 5 de TFT: Juicio final. El juego de estrategia de League of Legends tendrá una nueva mecánica que sustituirá a los elegidos: los objetos de sombra. Asimismo, llegan nuevos campeones, orígenes y clases.



Además de extenderse por Runaterra, la Niebla Negra también se está expandiendo hacia todos los títulos de League of Legends. Se ha abierto camino hasta Teamfight Tactics a través de un misterioso portal, corrompiendo todo lo que encuentra e inclinando la balanza entre el caos y el orden. Ahora que estas fuerzas se enfrentan en la batalla definitiva por el equilibrio, los jugadores deberán decidir si luchar junto a los guardianes del orden o rebelarse con los agentes del caos.



La temática y la historia de Juicio final progresarán a lo largo del set, y seguirán adelante después de la mitad del set.



La Niebla Negra ha atravesado la Convergencia, corrompiendo todo lo que toca a su paso. Los objetos de sombra son la nueva mecánica del set de Juicio final. Corruptos por la magia de la Niebla Negra, estos objetos son más poderosos que sus equivalentes originales, pero con un toque diferente y, a menudo, un precio a pagar.



Tras el primer carrusel, aparecerán componentes de sombra en el mismo, además de en la armería, una tienda temporal en la que los jugadores podrán elegir entre diferentes componentes de objetos, como cuando compran campeones. Gracias a las diferentes opciones disponibles en la armería y el carrusel, los jugadores deberían poder conseguir entre dos y cuatro componentes sombríos en las partidas, según las decisiones que tomen.



Orígenes, clases y campeones

En Juicio final, los jugadores encontrarán a sus campeones favoritos con nuevas clases y atributos. Estas son algunas de las nuevas clases: olvidado, infernal, heraldo del caos, caballero, acorazado, renacido y guerrero del orden. En este set, habrá más campeones con tres atributos que en los sets anteriores, lo que fomentará la flexibilidad hacia el final de la partida sin resultar abrumador durante el principio.



Pase de Juicio final

Gracias al pase de Juicio final, los jugadores podrán embarcarse en su aventura de TFT y conseguir botín de paso, jugando partidas, completando misiones y luchando por la Convergencia. El pase de Juicio final será el mapa y la llave que abrirán paso hasta una aventura llena de emoticonos y huevos de minileyendas.



Los jugadores que compren el pase+ podrán conseguir todavía más tesoros: chispas, arenas y un magníficamente maníaco Pingu, además de todos los artículos del pase básico. También podrán mejorar el pase+ más adelante, lo que les permitirá recibir de forma retroactiva todo lo que habrían desbloqueado si hubiesen tenido antes activo el pase+.



Arenas y chispas

Entre el botín incluido en el pase de Juicio final encontraréis nuevas chispas y arenas. Los jugadores podrán deshacerse de sus enemigos con diversas chispas nuevas: Bandada infernal, Aplastamiento prismático, Alas de furia y Estallido rúnico.



El pase de Juicio final incluye tres nuevas arenas en total: Santuario del Orden, Reino de la Armonía y Corte del caos.



Además de las arenas del pase, Juicio final trae consigo dos arenas interactivas. La arena Conde Espátula incluye una espátula potenciada por las rachas de victorias, una banda en directo, un retrato fabuloso y una atmósfera aterradora.



Minileyendas de Aventureros mágicos

Al contrario que en los sets anteriores, Juicio final tendrá una historia multiformato protagonizada por Pingu y por las nuevas minileyendas: Magagua, Fenrugido y Zarpaveloz.



Laboratorios e Hipertienda

Los laboratorios permitirán a los jugadores probar formas nuevas y experimentales de jugar a TFT. Su objetivo es probar diferentes ideas y estilos de juego. Los laboratorios se quedarán en TFT un tiempo.



El primero de estos nuevos laboratorios será Hipertienda. Las partidas en Hipertienda durarán unos 15 minutos. Los jugadores empezarán con 10 de vida y se les restará 1 de vida por cada ronda que pierdan, cantidad que pasa a 2 de vida por derrota más adelante. Además, no hay interés de oro, así que los jugadores pueden buscar campeones sin parar. También han cambiado las rondas de súbditos neutrales, el botín, la subida de niveles y el carrusel.



Hipertienda y otros laboratorios en el futuro también utilizarán un sistema independiente y algo diferente al de las clasificatorias principales. Los jugadores seguirán pudiendo ascender y demostrar que son los mejores jugadores de Hipertienda, pero se reservarán los rangos actuales como Aspirante y Gran Maestro para la experiencia principal de TFT.



El Set 5 llegará en la versión 11.9 de TFT.