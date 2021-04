Volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo y cultivo mi gran ilusión de volar despierta, pero no soñar con lo inexistente sino en un alto techo, el cielo azul. Con el corazón los militares van, lo llevan en la mano por lo que harán, humillar al hermano, matarle, odiarle, quemarle... no, Dios no podría perdonarles, militares son, primero por vocación para defender su patria, fue su perdición, volaron sus almas a la noche fría, ya ni una tila les dará la paz.