Servis Instal Company: Mantenimiento en fontanería y reparación de averías 24 horas

viernes, 9 de abril de 2021, 16:11 h (CET) Los problemas de fontanería son habituales en los domicilios, empresas o comunidades de vecinos. Siempre puede surgir alguna incidencia en las instalaciones de agua que hace tener algún contratiempo en el uso diario de éstas. Es posible encontrarse con algún atasco en el fregadero, en el baño, con grifos que no funcionan o con escapes de agua y humedades, por ejemplo Urgencias de fontanería

Un problema común de fontanería son las pérdidas de agua en tuberías enterradas que estén debajo del suelo de la vivienda o en las paredes. Una tubería con fugas puede pasar desapercibida un tiempo antes de que se detecte la presencia de este problema, es decir, cuando quede a la vista que hay un escape de agua en las tuberías o bajantes del local o vivienda. En este momento será necesario contactar con un fontanero urgente para que revise las instalaciones y pueda detectar el origen de la avería. De lo contrario, un goteo constante puede causar mayores desperfectos y, por lo tanto, incrementar el coste de la reparación.

Es de gran importancia contar con un equipo de técnicos fontaneros cualificados y con gran experiencia, para así poder encontrar la avería con la máxima rapidez y sin generar desperfectos innecesarios. Además, si no se encuentra el origen de la avería, lo más seguro que la reparación no sea la adecuada y el problema persista, con lo que en un futuro será necesario volver a contactar con profesionales para que lleven a cabo otra reparación. Además del coste que esto provoca, también causa molestias innecesarias y puede que tengan que realizarse reparaciones más complejas.

¿Cómo detectar la presencia de una fuga de agua?

Las fugas de agua son un problema muy común en los hogares o empresas. Para conocer la presencia de este tipo de avería, hay algunos factores que indican que se puede tener una fuga de agua en las instalaciones. Algunos de estos indicadores pueden ser un goteo constante en los grifos del baño, cocina, jardín, etc. o la formación de charcos de agua cerca de las tuberías, de los grifos, en los desagües del lavabo, ducha, bañera o en el fregadero de la cocina. También se puede mirar la factura del agua. Si se nota un incremento mayor en relación a los meses anteriores y el consumo ha sido el mismo, también será un indicador de la presencia de un escape de agua o problema de fontanería.

También se puede tener una fuga en el calentador de agua, la caldera, en los radiadores o en los aparatos de aire acondicionado. En este caso no funcionará correctamente o perderá agua.

Inspección y detección de fugas de agua

Como ya se ha mencionado, en algunos casos el escape de agua no será visible, ya que puede tener su origen en la parte de la instalación que no queda a la vista. En algunos casos será necesario utilizar tecnología avanzada para poder determinar el lugar donde se encuentra la fuga. Será necesario contratar un servicio de detección de fugas de agua que, utilizando detectores profesionales, podrán determinar el punto exacto de la fuga y llevar a cabo su reparación. Así, de esta forma, se evitará realizar daños en la infraestructura y tener que hacer obras innecesarias. Además, el tiempo de localización de la fuga es mucho menor que si se hace por métodos tradicionales o más antiguos. Algunos de estos detectores de fugas son los geófonos. Este aparato emite ondas electromagnéticas cuando percibe el movimiento del agua que sale por la rotura o fisura de la tubería. La presión del agua es diferente en este punto y al técnico le llegarán diferentes frecuencias de sonido mediante los micrófonos que lleva incorporados.

Prevención y mantenimiento en las instalaciones de agua

Un servicio de mantenimiento de fontanería para el hogar, comunidad de vecinos o negocio es una forma idónea de tener las instalaciones de agua funcionando en perfecto estado, con unas condiciones óptimas para sacar el máximo rendimiento y evitar averías.

Servis Instal Company ofrece un servicio integral de mantenimiento y reparaciones 24 horas en Barcelona para estar siempre cubierto ante situaciones de fugas de agua y otro tipo de averías de fontanería, electricidad y gas.

