En 2022, el 82% del tráfico web provendrá de la transmisión y descarga de vídeos Comunicae

viernes, 9 de abril de 2021, 14:59 h (CET) El análisis del Centro de Estudios de ReputationUP, en tendencias del tráfico para el 2022, identifica que el 82% de todo el tráfico web, vendrá de la visualización y la descarga (difusión) de vídeos El análisis del Centro de Estudios de ReputationUP, en tendencias del tráfico para el 2022, identifica que el 82% de todo el tráfico web, vendrá de la visualización y la descarga (difusión) de vídeos.

El éxito de Internet y las redes sociales, ha aumentado drásticamente en los últimos años.

El volumen de datos que viajan libremente en la red no sólo incluyen comentarios o imágenes, sino también videos difamatorios, los cuales exponen un riesgo muy alto en los medios digitales.

Eliminación de vídeos negativos

Cuando se hace público un vídeo con contenido negativo, el aspecto más importante a considerar, es la velocidad con la que puede difundirse, volverse viral.

Y, en consecuencia, comprometer la imagen construida por una persona física o jurídica, hasta el punto de alterar su reputación.

Por ende, es necesarioeliminar todo tipo de vídeos con contenido difamatorio.

Un contenido negativo, es determinante bajo cualquier punto de vista, tanto para una empresa a la hora de vender, como para un particular en su currículum.

“Muchas agencias de empleo escanean la web para comprobar que los currículums de sus candidatos están impecables desde este punto de vista, e incluso un vídeo no tan serio puede convertirse en un obstáculo profesional”, explica Andrea Baggio, CEO Europa de ReputationUP.

“Cuando llegas a ciertos puestos, hay un gran control de tu reputación y de tu persona”, añade Juan Ricardo Palacio, CEO América de ReputationUP.

Los vídeos y la reputación online

Adoptar un enfoque activo para la gestión de la reputación en la era digital, es vital, según un artículo de Forbes:

“Es importante conocer algunos desafíos en la gestión de la reputación para prepararse mejor, especialmente en un mundo donde la tecnología está en constante evolución”.

La solución para dar fin a los vídeos, reseñas negativas o más información la tiene ReputationUP, que es una empresa especializada en el seguimiento y gestión de la reputación online, y en la eliminación de contenidos difamatorios, para organismos gubernamentales, empresas y particulares.

Más información:

Reputationup.com

prensa@reputationup.com

Sara Campos

Digital PR Manager Reputation UP

saracampos@reputationup.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.