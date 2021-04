"​The Tomorrow War", protagonizada por Chris Pratt, se estrenará en Amazon Prime Video el 2 de julio La superproducción de ciencia ficción de Skydance está dirigida por Chris McKay y cuenta con Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge y el ganador del Premio Oscar, J.K. Simmons Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 8 de abril de 2021, 04:42 h (CET)



Amazon Studios ha adquirido los derechos mundiales de la película The Tomorrow War de Skydance Media, dirigida por Chris McKay y protagonizada por Chris Pratt, quien también ejerce como productor ejecutivo. El filme de acción y ciencia ficción se estrenará en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo el 2 de julio de 2021.

En The Tomorrow War, el mundo se paraliza cuando un grupo de viajeros en el tiempo se transporta desde el año 2051 para entregar un mensaje urgente: La humanidad está perdiendo la guerra mundial contra una especie alienígena letal. La única esperanza de supervivencia es que los soldados y los ciudadanos del presente sean transportados al futuro y se unan a la lucha. Entre los reclutados está el profesor de instituto y padre de familia Dan Forester (Chris Pratt) quien, decidido a salvar el mundo por su hija, se une a una brillante científica (Yvonne Strahovski) y a su padre (J.K. Simmons) en una búsqueda desesperada por reescribir el destino del planeta.

“The Tomorrow War será todo un acontecimiento que sorprenderá y deleitará a nuestros clientes en todo el mundo”, declaró Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. “El director Chris McKay ha creado esta brillante aventura de ciencia ficción repleta de acción, que mantendrá al público en el borde de sus asientos y les llegará al corazón con la historia entre padre e hija. No podríamos estar más contentos de continuar nuestra relación con Chris Pratt, que aporta una fuerza estelar a la película, junto a David Ellison y el equipo de Skydance mientras compartimos esta emocionante historia con los fans”.

“Estoy muy orgulloso de este reparto y equipo increíbles que han trabajado en circunstancias difíciles para crear una película de acción y ciencia ficción única y original… Algo que es cada vez más raro. Ver a este equipo de actores, actrices y profesionales creando una mezcla de acción, terror, comedia y drama, fue un sueño hecho realidad y espero que entusiasme también al público este verano”, dijo el director Chris McKay.

“Es fantástico asociarse una vez más con Amazon para estrenar otra película bajo la firma de Skydance”, afirmó el CEO de Skydance, David Ellison. “Jen y el equipo de marketing han conseguido un gran éxito haciendo que los estrenos de películas en Amazon se conviertan en eventos imprescindibles y con Chris Pratt como cabeza de cartel todo aumenta de nivel”.

The Tomorrow War también está protagonizada por Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge y el ganador del premio de la Academia J.K. Simmons. Dirigida por Chris McKay y escrita por Zach Dean, la película ha sido producida por Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer y Adam Kolbrenner. Los productores ejecutivos son Rob Cowan, Chris Pratt, Brian Oliver y Bradley J. Fischer, con Samantha Nisenboim como coproductora. The Tomorrow War es una película de Amazon Studios, Skydance y Paramount Pictures en asociación con New Republic Pictures.

Hemos visto recientemente a Chris Pratt en Los Vengadores: End Game, película que batió récords de taquilla recaudando más de 2.700 millones de dólares en todo el mundo, y que fue la continuación de Los Vengadores: Infinity War que también recaudó más de 2.000 millones de dólares en la taquilla mundial. Pratt también ha protagonizado la franquicia de Marvel Guardianes de la Galaxia, cuya primera entrega recaudó más de 770 millones de dólares en la taquilla mundial en 2014; Guardianes de la Galaxia Vol. 2 superó a todas las demás películas que se estrenaron en el verano de 2017 al superar los 860 millones de dólares en todo el mundo. Pratt además, protagonizó Jurassic World, la séptima película más taquillera de todos los tiempos, en 2015, y retomó su papel de Owen en Jurassic World: El reino caído en junio de 2018. Recientemente, Pratt terminó la producción de la tercera entrega de la franquicia, Jurassic World: Dominion, cuyo estreno está previsto en junio de 2022.

The Tomorrow war se unirá a las miles de series y películas disponibles en el catálogo de Prime Video, incluyendo otras series Amazon Original españolas como El Corazón de Sergio Ramos y El Desafío: ETA, El Cid y los próximos estrenos La Templanza, La Leyenda de Sergio Ramos, LOL: Si te ríes pierdes, G.E.O: Más Allá del Límite y Un Asunto Privado, así como las series Amazon Original galardonadas y globalmente aclamadas por la crítica como The Marvelous Mrs. Maisel y Fleabag, Tom Clancy's Jack Ryan, Hunters, The Boys, Homecoming, Borat Subsequent Moviefilm, Good Omens y Carnival Row, así como el contenido licenciado disponible en más de 240 países y territorios.

