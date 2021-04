Los activos de riesgo no se ven afectados por la subida de los tipos ​El buen avance de la vacunación en EEUU y la paulatina relajación de las restricciones están teniendo un impacto en la economía más rápido de lo previsto Redacción

miércoles, 7 de abril de 2021, 03:21 h (CET) En una semana más corta de lo habitual por los festivos de Semana Santa, los activos de riesgo han seguido subiendo -encabezados por las acciones estadounidenses- ignorando la clara tendencia alcista a nivel mundial de los tipos. El sólido informe de nóminas en EE.UU. no ayudó al dólar, que se depreció frente a todas las demás divisas del G10. Las monedas de los mercados emergentes, encabezadas por la lira turca, han seguido la misma tendencia, aunque casi todas las principales lograron registrar ganancias superiores al 1% durante la semana.



Esperamos que el ambiente positivo de los mercados financieros se mantenga todavía durante bastante tiempo. La combinación de tipos cero o negativos en los mercados más desarrollados, una serie de ayudas fiscales para las economías locales y un avance claro, aunque desigual, en el frente de la vacunación debería dar soporte a los activos de riesgo al mismo tiempo que los bonos siguen cayendo, especialmente en EE.UU. Somos especialmente optimistas con las divisas de los mercados emergentes, que se mantienen baratas y bien situadas para aprovechar el entorno actual.



GBP

La libra esterlina se comportó la semana pasada mejor que todas las demás divisas del G10 y que bastantes de las de los mercados emergentes. Además del buen avance de la vacunación en el país, ha habido una ligera revisión al alza en los datos de crecimiento del año pasado.



El entorno actual -con una inclinación hacia los activos considerados de riesgo- está resultando favorable para la libra, que ya se ha recuperado de todas las pérdidas sufridas por la pandemia frente al euro e incluso bastante más frente al dólar americano.



Siendo ayer lunes festivo en Reino Unido, esta será una semana más corta en el trading y no se publicarán datos de importancia ni se tomarán decisiones estratégicas en materia de política monetaria, por lo que esperamos que la libra continúe con esa menor resistencia alcista.



EUR

La noticia más sonada de la semana pasada llegó con los decepcionantes datos de inflación de marzo en la zona euro, en los que la tasa subyacente (excluyendo del cálculo los componentes variables) retrocedió hasta el 0,9% interanual. Parece quedar claro que los nuevos confinamientos están restringiendo el consumo y demorando las presiones inflacionistas en la Eurozona.



Lo más destacado esta semana será la publicación -mañana- de las actas de la reunión del BCE y los datos de producción industrial de Alemania, Francia y España, que teniendo en cuenta que el sector manufacturero está menos afectado por los confinamientos deberían ser razonablemente sólidos. Sin embargo, estas publicaciones deberían tener un impacto menor en los mercados de divisas.



USD

El buen avance de la vacunación en EE.UU. y la paulatina relajación de las restricciones están teniendo un impacto en la economía más rápido de lo previsto.



El informe de nóminas de marzo fue mucho más fuerte de lo esperado. Según el mismo, la economía estadounidense recuperó 916.000 empleos netos el pasado mes. Con un gran programa de estímulos aún por llegar y un nuevo plan de infraestructuras en el horizonte, los economistas están adelantando sus estimaciones sobre la recuperación total de la pandemia.



Cabe también mencionar el hecho de que el dólar no esté subiendo y que, al contrario, tienda a bajar ligeramente a pesar del aumento de los rendimientos en EE.UU. y del aluvión de buenas noticias económicas.

