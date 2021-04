La presentación por PSOE y Cs de una moción de censura contra el Presidente de Murcia, el popular López Miras, le habría obligado a revisar su actual estrategia e incorporar a su bagaje político la llamada inteligencia maquiavélica, consistente el “uso de comportamiento cooperativos o combativos que le puedan reportar mayores posibilidades de adaptación en función de una situación concreta” y que tendría su plasmación en la convocatoria de Elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid para el mes de Mayo. Asimismo, la inteligencia maquiavélica se distingue por “una extraordinaria capacidad para encontrar las debilidades ajenas y utilizarlas en beneficio propio así como de realizar acciones complejas que pueden no ser entendidas en un principio por sus votantes pues sus metas se proyectan hacia un futuro mediato” (Presidenta del PP) y cuyo primer paso sería lograr la mayoría absoluta en las próximas elecciones madrileñas a la espera de realizar su sueño secreto: vencer a Pedro Sánchez en las próximas Elecciones Generales del 2023.



¿Es Ayuso deudora del ideario de Vox?



El ideario de Ayuso incluiría los puntos esenciales del ideario de Vox: Maniqueísmo (Comunismo o libertad),culto al líder y finiquito de lo “políticamente correcto”. Así, el pensamiento de Ayuso sería rígido e incorregible: no tiene en cuenta las razones contrarias, sólo recoge datos o signos que le confirmen el prejuicio para convertirlo en convicción y sufre de un delirio de grandeza que provoca que “el individuo se crea dotado de un talento y un poder extraordinarios debido a que las deidades le han elegido para una alta misión”(Derrotar al Socialismo).Asimismo poseería un ADN dotado de la triple enzima trumpista (autocracia,instauración del paraíso neoliberaly retorno al “pensamiento único heteropatriarcal”) yperseguiría la instauración de un sistema autocrático, forma de gobierno ejercida por una sola persona, para lo que necesita una mayoría absoluta.



Como en el caso de Vox, la propaganda de Ayuso estará dirigida no al sujeto individual sino al Grupo en el que la personalidad del individuo unidimensional se diluye y queda envuelta en retazos de falsas expectativas creadas y anhelos comunes que lo sustenta, doctrina condensada en un lema maniqueísta (Comunismo o libertad) y su estrategia electoral se basará en la defensa del paraíso neoliberal madrileño, como último reducto de las libertades individuales frente al “Estado Totalitario Socialista” en la creencia de que el electorado madrileño primará el “panem et circenses” ayusiano frente al vértigo del “Régimen totalitario propugnado por Pablo Iglesias”, ideas calcadas del ideario de Vox.

Sin embargo, en su intento por distanciarse de la órbita de Casado, Ayuso se habría adentrado peligrosamente en los confines electorales de la formación VOX y habría terminado por diluir las tenues líneas identitarias que le separaban de dicho partido, con lo que el electorado tendrá dificultad para distinguir las diferencias entre ambos programas. Así, Vox corre el peligro de que el indudable carisma de Ayuso termine por fagocitar a la estrella fugaz de Rocío Monasterio y quede fuera de la Cámara madrileña al no alcanzar el necesario 5%, con lo que peligraría la llegada a la Presidencia madrileña de una Ayuso ebria de votos pero carente del toque espirituoso de Vox para constituir un cóctel perfecto.