Cristo resucitó, España ha fallecido

miércoles, 7 de abril de 2021, 02:15 h (CET) Llevamos dos años sin la celebración de la Semana Santa en España y de otras muchas manifestaciones públicas religiosas en la cuales se muestra el alma del pueblo español. La causa principal de esta situación es, sin duda alguna, el abandono de los pastores, no todos, de sus ovejas que entregaron en manos de Satanás por cobardía o lo que fuese.



Lo cierto es que la Madre España para muchas otras naciones a las cuales llevó el Evangelio se ha paganizado. Si han hecho estéril la muerte de Cristo habrá que pagar su precio. Estamos provocando la ira divina y esta situación puede ser presagio de un acontecimiento aterrador, como por ejemplo el anuncio de la Santísima Virgen en Garabandal de un Aviso que todo el mundo lo vería y lo sentiría. Triste y doloroso pero cierto, se puede expedir el certificado de defunción de España como nación católica.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

