La franquicia de logopedia BlaClinic continúa imparable su desarrollo en franquicia

lunes, 5 de abril de 2021, 10:00 h (CET) Dado el nuevo contexto social y empresarial derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el sector de la franquicia también se ha renovado, destacando como oportunidad de inversión y emprendimiento el sector de franquicias especializadas en el ámbito de salud La franquicia granadina BlaClinic apuesta por la introducción de la logopedia en el mundo de las franquicias. Tras la buena actividad obtenida en el balance anual del 2020, la reconocida red con más de 15 años de experiencia y miles de pacientes atendidos, aseguran la eficacia y solvencia de su modelo empresarial.

Desde la central focalizan su búsqueda en inversores y/o profesionales del sector cualificados y con ganas de emprendimiento exitoso, o logopedas que se estén desarrollando como autónomos, cuyo objetivo es ayudarles a que se incorporen en una red empresarial consolidada y con amplia visión de futuro y crecimiento.

BlaClinic apuesta por una nueva metodología, donde se conjuga innovación, ciencia y atención personalizada “si dos personas no son iguales, dos tratamientos nunca pueden ser iguales”, esta filosofía les ha conducido a ser considerados como la franquicia de logopedia referente en el sector de la salud y bienestar, con un proyecto competitivo, profesional y solvente.

¿Qué ventajas aporta unirse a la red de logopedia BlaClinic?

En palabras de la CEO- fundadora Eva Tarancón, BlaClinic se presenta como una oportunidad de emprendimiento por las diversas ventajas: “ Formar parte de la red de franquicias BlaClinic supone apostar por: un modelo de negocio con un crecimiento exponencial en los últimos años, un modelo innovador y con experiencia, un valor seguro de negocio con una baja inversión, un negocio de fácil gestión basada en la política de flujos de caja, y un apoyo de la Central franquiciadora durante todo el proceso. Es un modelo de negocio capaz de satisfacer tanto a un inversor como a un profesional que quiera dar el salto al emprendimiento.”

- Sector inalterable frente a crisis económicas o sanitarias: BlaClinic es un modelo que ofrece garantías y solidez empresarial por el tipo de sector al que se enfoca, es una disciplina esencial con gran peso en la sociedad por el papel que ejerce Los pacientes requieren un servicio personalizado y continuado.

- Reducida competencia sectorial: hoy día existen pocos modelos de franquicia acreditados enfocados a la disciplina de la logopedia.

Por este motivo, tras varios años de experiencia la central de BlaClinic apostó por una expansión medida y estructura de su modelo de franquicia, dando así, la oportunidad de emprendimiento a profesionales del sector de la salud, o inversores que busquen una oportunidad de rentabilidad su capital.

- Apuesta por I+D: BlaClinic además de apostar por una metodología única y actualizada, posee varias apps propias y herramientas de gestión de citas, agenda, contabilidad etc dedicadas a la funcionalidad operativa del centro y para que pacientes y padres de niños y niñas puedan ver su evolución a tiempo real.

En definitiva, BlaClinic presenta grandes ventajas para emprender junto a la red de logopedia granadina, como el trato y gestión diaria que los futuros franquiciados recibirán de la central, la dilatada experiencia combinada con la apuesta en innovación que subsana las carencias actuales del sector de logopedia aportando valor y diferenciación, y la reducida inversión que supone montar un centro BlaClinic.

Desde BlaClinic, prevén un crecimiento de cara a este 2021 muy potente, con aperturas en algunas de las principales ciudad españolas, como Madrid y Valencia. No obstante, su modelo de franquicia está desarrollado para el buen funcionamiento en poblaciones que necesiten tratamientos o terapias relacionadas con los trastornos relacionados con el lenguaje.

