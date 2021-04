Lupe Hurtado: un referente de superación personal, de inspiración y de liderazgo transformacional Comunicae

lunes, 5 de abril de 2021, 08:00 h (CET) La coach y conferenciante, afectada de parálisis cerebral, imparte una charla sobre Inteligencia Emocional -su gran especialidad- en el evento online Inspirational Life Experience, el nuevo proyecto del speaker Juan Carlos Castro Desbloquear el liderazgo interior para convertirse en un Líder Transformacional: ese es el objetivo de INSPIRATIONAL LIFE EXPERIENCE, un evento online de tres días que se celebrará el 16, 17 y 18 de abril con la intención de ser una de las experiencias de transformación e inspiración más poderosas en el ámbito de habla hispana.

INSPIRATIONAL LIFE EXPERIENCE es uno de los programas referentes de habla hispana sobre Inspiración y liderazgo del formador y conferenciante Juan Carlos Castro, autor de varios Best Sellers. Con este acontecimiento -dirigido a empresarios, emprendedores, conferenciantes, coaches, vendedores y todo tipo de profesionales-, Castro se ha propuesto que los participantes desbloqueen sus límites, aprendan a crear metas estelares, diseñen la vida de sus sueños, moneticen su gran pasión y se conviertan en speakers transformacionales que dejen un legado en la sociedad.

En un evento en el que se habla de romper barreras, de inspirar a los demás y de sacar la mejor versión de uno mismo, no podía faltar la presencia de la coach Lupe Hurtado, todo un ejemplo de superación personal.

Porque, pese a la parálisis cerebral que la afecta desde niña, Lupe Hurtado logró ingresar en la universidad, licenciarse en Geografía, trabajar para la administración en ayuntamientos y consejerías autonómicas y colaborar con entidades sin ánimo de lucro y ONGs, viajando incluso a Nicaragua como cooperante.

Después de la muerte de su madre, Lupe Hurtado empezó a leer sobre psicología, desarrollo personal y Programación Neurolingüística (PNL). Se formó en estas disciplinas, y a partir del descubrimiento de que "los recursos que nos ayudan a sobrevivir y a ser feliz están dentro nuestro. Solo tenemos que ir a buscarlos", se propuso ayudar a otras personas a superar sus barreras, liberar sus energías y encontrar su fuerza interior para llegar a lo más alto. Y eso es lo que hace en la actualidad con sus conferencias, con sus sesiones de coaching, con sus charlas en centros y eventos.

La Inteligencia Emocional es la gran especialidad de Lupe Hurtado, y sobre ello tratará su charla en INSPIRATIONAL LIFE EXPERIENCE. Sin duda, todo un referente de inspiración, liderazgo y empoderamiento.

Enlace al evento: https://juancarloscastro.es/inspirational-life-experience/

