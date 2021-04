​Antología del Bicentenario de Centroamérica

Este año en Centroamérica estamos celebrando el bicentenario de nuestra independencia. Durante 200 años, esta región ha visto nacer a incontables personalidades. Todas ellas nos han dejado un legado extraordinario e inolvidable, especialmente en lo literario, y este, “el año del bicentenario”, es la excusa perfecta para rendirles un merecido homenaje a todos los héroes que lucharon por nuestra soberanía. A la par, también estaremos homenajeando a los grandes hombres y mujeres que han hecho historia dentro y fuera del abdomen de América.



Con la llegada del bicentenario se cierra un capítulo, en el cual, hemos compartido alegrías, tristezas, nostalgias, dolor, llanto, preocupación, etc. En esta nueva era que estamos emprendiendo debemos comprometernos por construir una Centroamérica de oportunidades plurales para todas las personas, debemos sumar y no restar, multiplicar y no dividir.



El proyecto de una antología literaria para conmemorar el bicentenario de Centroamérica, nació en mi mente y fue diseñado desde el inicio de este año, desafortunadamente debido a circunstancias económicas, no había sido posible iniciarlo, pero ahora, gracias al apoyo de mi apreciada amiga, Ana María Ayala, directora de Ayame Editorial en México, y a la complicidad de cada uno de los coordinadores de los diferentes países participantes; Rodrigo Villalobos Fajardo, (Guatemala), Tony Alemán (El Salvador), Rubén Sanabria (Honduras), Marvin Salvador Calero (Nicaragua), Leonardo Cruz Alvarado (Costa Rica) y Edwin Chacón (Panamá); quienes de manera entusiasta se han sumado a la labor de recopilar el trabajo de los autores y artistas invitados, este proyecto es ya una realidad. A lo largo de este año, quizás en cada uno de los países de América Central, se estén realizando proyectos dedicados a promover el arte y la cultura inspirados en este bicentenario. Sin embargo, nuestro proyecto es independiente a toda ideología política, interés económico y credo religioso.



Nuestra visión es hermanarnos a través del arte y enviar una cordial invitación, para conocer, promover y difundir, las similitudes culturales y artísticas, que como centroamericanos, compartimos. En el trascurso de la historia, muchos gremios se han dado a la tarea de provocar la división y enemistad en la región. Por lo que, siendo un equipo comprometido en promover el arte y la cultura, nos corresponde ahora, crear lazos que refuercen la solidaridad y hermandad del pueblo centroamericano, estamos absolutamente convencidos de que gracias a la presencia del internet, podemos lograr unificarnos para vivir bajo un cielo de armonía y unidad. Centroamérica al alcance de todos

Entre los objetivos principales de esta antología están:



- Homenajear a las figuras heroicas que lucharon por nuestra independencia y a todos los grandes hombres y mujeres que han hecho historia desde cada región que compone a Centroamérica.



- Promover la cultura, arte y literatura a nivel nacional, regional e internacional.



- Aportar ideas constructivas a los líderes del presente y futuro a través de los distintos e interesantes temas que se desarrollan en el libro.

- Dar a conocer más allá de las fronteras nuestra singular identidad.



- Darle difusión al trabajo literario de grandes autores contemporáneos que están en absoluta invisibilidad.

- Brindar oportunidades a los escritores y pintores emergentes.



Aspiramos llevar la antología en formato impreso a bibliotecas de distintas ciudades de cada país participante.

La estructura del libro Cada país tendrá 13 autores invitados: 5 poetas, 5 narradores y 3 artistas plásticos; a cada uno se les enviará una carta de invitación y los requisitos necesarios para ser parte del proyecto. El libro tendrá 6 secciones (correspondientes a cada país que compone la región centroamericana), en cada sección se colocará el nombre del país en la primera página, seguido de un retrato del poeta más representativo, con un mapa del país correspondiente como fondo, el dibujo será en blanco y negro o tonos degradados de gris. Después estará un artículo de la autoría del coordinador asignado, enseguida, vendrán los textos poéticos acompañados de una pintura y se finalizará con los textos narrativos y otra pintura.



La portada del libro será azul, en homenaje al libro Azul… de Rubén Darío, además de ser un color constante en nuestras banderas y un tono representativo por el mar que corre de lado a lado del istmo. El libro contará con un aproximado de 240 páginas y está programado para salir a la luz en edición física y electrónica, la primer semana de septiembre del presente año, con distribución internacional a través de la plataforma de Amazon, gracias a la gestión de Ayame Editorial.



¡Que este bicentenario sea el instrumento para lograr nuestra unidad como habitantes de una misma región, tanto en lo geográfico como en la identidad cultural!