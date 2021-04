Aplausos "Para todo aquél que esté dormido, los que no puede escucharte en este momento" Esther Videgain

@videgainesther

domingo, 4 de abril de 2021, 12:21 h (CET) Aplausos, para aquél que no puede oírlos,

para todo aquél que esté dormido, los que no puede escucharte en este momento.

Aplausos,

para el que no oye tu respiración,

para los que traen hoy un tormento.



Aplausos,

para todos los que sufren,

para los que sólo oyen este ensordecedor lamento.



Aplausos,

un beso por tu sonrisa,

un beso por tu sonrisa,

aunque sólo sea por un triste momento.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.