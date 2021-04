Curso camarero Madrid por IEEF Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de abril de 2021, 12:00 h (CET)

El curso camarero Madrid de IEEF es impulsado por Carlos Lázaro, quien cuenta con 10 años de experiencia en formar personas en diferentes áreas. El instituto nació por el deseo de transmitir conocimientos a diferentes personas, pero también asegurarles que podrían acceder a un buen puesto de trabajo al culminar el aprendizaje, como se ha visto en Periódico Digital.

El instituto cuenta con dos centros referenciales en Madrid. Uno de ellos se encuentra en la zona central de la ciudad, mientras que el otro está en Móstoles. IEEF cuenta con los mejores profesionales a cargo de la formación de todas las personas que se interesan por adquirir nuevos conocimientos.

Finalidad del curso camarero Madrid por IEEF Se trata de un curso instruido con la finalidad de ofrecer la oportunidad a diferentes personas de acceder a trabajos en grandes o medianas empresas del sector de la restauración,como hoteles, bares, pubs, restaurantes o cafeterías.

El curso brinda todos los conocimientos relacionados con el servicio que debe realizar un camarero. Enseña cada una de las técnicas que deben ser aplicadas, además de las normas que existen en cada caso.

Por otra parte, ofrece toda la información sobre las prácticas de higiene y seguridad que un restaurante, bar o hotel debe tener. Asimismo, presta atención a la correcta manipulación de los diferentes alimentos. Se trata de un curso totalmente profesional y que sigue cada una de las especificaciones del BOE para la formación.

Al tratarse de una institución con reconocimiento en la ciudad, los alumnos son solicitados por los principales restaurantes y empresas del sector para que realicen las prácticas correspondientes. La mayoría no solo realizan las prácticas, sino que también logran encontrar trabajo.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibe el título de camarero profesional, además de cada uno de los certificados correspondientes. Una vez obtenidos, podrá optar por trabajos en empresas líderes del mercado. Cabe destacar que el curso también puede realizarse online.

Aprendizajes del curso de camarero El curso de camarero Madrid por IEEF está dirigido a todas las personas que desean tener conocimientos sobre los servicios de cafetería, bar y restaurantes. Transmite conocimientos en el área de servicio de comida en restaurantes, de servicio de bebidas y de atención correcta en la barra o en cada mesa.

Por otra parte, da a conocer la organización y control que se necesita tener durante el trabajo como camarero en una barra o atendiendo mesas. Es importante conocer el orden de cada uno de los implementos, además de la función específica de cada uno.

También se enseñan las diferentes técnicas que se deben aplicar en el momento de la recepción, acomodo y despedida de cada uno de los clientes atendidos. La finalidad es conocer como brindar el mejor servicio.

Otro aspecto impartido es la organización y montaje de las mesas de cada restaurante de acuerdo a las normas establecidas, así como la forma de manejar todo el equipo inmobiliario eficazmente.

También se conocen cada uno de los cubiertos y elementos de la vajilla para conocer cuáles son los indicados en cada caso. De este modo, se colocarán en la mesa de forma correcta y en el momento oportuno.

El trabajo en equipo y la atención al cliente Durante el estudio, se remarca la importancia de trabajar en equipo. En esta línea, se trabaja la forma más eficaz de mantener la mejor relación con el resto de compañeros del restaurante o cafetería.

El curso también repara en la manera en que se debe proporcionar una buena atención al cliente y saber sobrellevar cualquier inconveniente que se pueda presentar en el momento de servir a una mesa. Es parte del trabajo como camarero, ya que va mucho más allá de solo llevar la comida a la mesa.

