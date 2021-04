El escritor mexicano Wilberth A. Rejón publica su cuarto poemario en Europa ​"Onírico, surrealista, intento representar una poesía que pueda explorar esos fragmentos de sueño que viven en nuestro inconsciente" Carlos Javier Jarquín

El 21 de marzo se celebra el “Día mundial de la poesía”, el año pasado y este año no se celebró como en años anteriores con recitales poéticos, presentaciones de libros, ferias de libros etc. La presencia virtual ha tenido mucho éxito y en lo literario no es la excepción, ahora desde casa podemos disfrutar a un clic de recitales poéticos o presentaciones de libros con amigos y colegas de distintos países a través de lo virtual.



El poeta, escritor, columnista, gestor cultural y periodista cultural Wilberth Alejandro Rejón Huichín (Mérida, Yucatán, México, 1997), celebró el día de la poesía con una agradable noticia y es la publicación de su cuarto poemario titulado; “Fragmentos de sueño”, con la prestigiosa editorial española Ediciones Camelot, quién además dice estar agradecido con su director Pedro Solares Acebal.



Alejandro goza de un gran reconocimiento internacional por su distinguida trayectoria literaria y por su fiel entrega como gestor cultural, es fundador y director de la “Asociación de innovación y asesoría cultural de Yucatán”, que nació el pasado 5 de marzo del año en curso, afirma que esta iniciativa “tiene el compromiso y firme visión de seguir aportando a la gestión de proyectos internacionales en beneficio de la comunidad artística, literaria, cultural y fomentar el desarrollo social y turístico”.



Desde estas líneas celebramos la publicación de su primer libro en Europa. “el contenido de este libro está dirigido a toda persona que le guste y le interese la temática de los sueños, de la vida como ese misterio que día con día nos va interpelando, diciendo cosas nuevas, es decir, el libro está abierto a todo el público”. Explica con inmensa alegría.



En sus propias palabras nos narra de los principales temas que aborda:



"Primeramente es un poemario onírico, surrealista, intento, a diferencia de mis otros trabajos más fijados en el neobarroco, de representar desde esta corriente una poesía que pueda explorar esos fragmentos de sueño que viven en nuestro inconsciente, y cómo la simbología de nuestro propio acontecer y las interpretaciones, rituales y significados que le damos a este representan una forma de la trascendencia, una intuición de como este misterio que es la vida nos interpela constantemente para darnos un sentido en que la finitud de esta sea una infinitud."



Cuando le pregunté qué significaba publicar su cuarto libro en Europa sin titubeo respondió:



"Significa más de lo que me imaginé en un principio, para mí publicar en Ediciones Camelot debe ser lo mejor que le puede pasar a un escritor hispanoamericano, es una editorial muy completa y seria, además muy famosa, es en esta editorial donde publicó su primer libro Madonna, una gran estrella de la música. Por otro lado, estoy feliz, porque el que mi trabajo pueda llegar a Europa significa que está teniendo una trascendencia real, y el que siga cruzando fronteras representa mucho para mí. Para adquirir este libro puedes hacerlo dando clic acá: Europa, México, Estados Unidos."



Compartimos estos dos poemas que el autor nos comparte extraídos de su poemario: Fragmentos de sueño.



"La imagen se distiende en el reflejo de la noche, un sonido plateado y unos pliegues marinos cubren la emboscada del vuelo al que se pegan los fragmentos de la luz, del otro lado de la memoria el agua rota de los sueños es una carne exteriorizada en cuyos bordes va naciendo el espejo de los astros. El mar es una larga estela en el fondo de la memoria, un cuerpo destrozado que duerme en las orillas del tiempo, su carne junta la sal donde la noche moja con su ombligo de luna el sueño más puro de los ahogados, y en su vientre, un olor de mujer dormida es el sonido del reflejo en el que cae como alfiler el peso de la vida y de los astros imantados."

