Wolfgang Kiessling: "Nos gustaría que nuestros visitantes se sintieran orgullosos de Loro Parque" Comunicae

martes, 30 de marzo de 2021, 17:16 h (CET) El presidente de Loro Parque reflexiona sobre la historia y la situación del reconocido zoológico en una entrevista concedida al periodista canario José Carlos Marrero Wolfgang Kiessling, presidente de Loro Parque, ha concedido recientemente una entrevista al periodista canario José Carlos Marrero en la que ha reflexionado sobre la historia y la situación actual de su reconocido zoológico, que lleva ya más de un año cerrado debido a la crisis ocasionada por la COVID-19. Desde su casa, ubicada en el corazón del Parque, ha hecho un repaso de los problemas medioambientales a los que se enfrenta el planeta, la labor de los zoológicos y el trabajo de Loro Parque en materia de bienestar animal, conservación y sostenibilidad, entre otros temas que le preocupan.

Durante su amplia conversación, el empresario ha explicado cómo el Parque, a través de Loro Parque Fundación, trata de cambiar el curso que está tomando la naturaleza financiando numerosos proyectos de conservación in situ. “Acabamos de devolver dos nuevos ejemplares más de guacamayo de Lear a La Caatinga, en Brasil”, ha detallado, “nos cedieron en préstamo cuatro ejemplares cuando la especie estaba al borde de la extinción y, con mucho trabajo y dedicación, hemos criado más de 40 y devuelto ocho a su medio natural”. Desde su creación en 1994, la Fundación ha invertido 22,8 millones de dólares en más de 200 proyectos de conservación en los cinco continentes, gracias a lo que ha logrado salvar a 10 especies de loros de la extinción.

Por eso, lamenta que no se hable más de la encomiable labor que llevan a cabo las instituciones zoológicas frente a las acusaciones de algunos activistas que aseguran que los animales sufren, afirmaciones que son tan falsas como injustas. Y considera que los visitantes son los mejores embajadores para contrarrestar esta tendencia: “nos gustaría que todos nuestros visitantes, y en especial los canarios, se sintieran orgullosos de Loro Parque y el gran acuario Poema del Mar”. “Para luchar contra los activistas antizoológicos, sería de gran ayuda y todo un honor que se convirtieran en nuestros embajadores y, entre todos, tejieran una inmensa red de transmisión de información positiva”, ha explicado.

Porque, como él dice, hay muchas noticias interesantes y positivas que contar sobre Loro Parque, como que es el primer zoológico del mundo capaz de autoabastecerse energéticamente. “Toda la electricidad que gastamos está siendo producida por nosotros a partir de sistemas de energías renovables y limpias”, explica Kiessling, “como el aerogenerador que tenemos en Gran Canaria o los paneles fotovoltaicos que tenemos en nuestras otras instalaciones”.

Y, aunque este último año el Parque ha permanecido cerrado, la vida ha continuado en sus instalaciones e, incluso, en los últimos meses, ha recibido pequeños grupos de visitantes por medio de exclusivos tours privados. “No hemos parado de trabajar y hemos seguido cuidando profesionalmente a nuestros animales”, asegura, “y estamos deseosos de abrir, pero lo haremos solo cuando sea posible con total seguridad”. En la actualidad, hay dos modalidades de visita posibles, Exclusive Day Tour y Exclusive Sunset by Loro Parque, con las que descubrir el Parque de una forma única y disfrutar de un almuerzo o una cena en el restaurante Brunelli's Steakhouse, conocido por ofrecer las mejores a este lado del Atlántico y donde disfrutar de las más impresionantes vistas al océano.

Se puede acceder a la entrevista completa en el siguiente enlace: https://canariasenpositivo.com/entrevista-en-exclusiva-wolfgang-kiessling-loro-parque/

