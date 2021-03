La colaboración y el mantenimiento predictivo serán claves en la nueva gestión inteligente de activos industriales La gestión inteligente de activos forma parte de una estrategia basada en cuatro pilares: producto inteligente, fabricación inteligente, activo inteligente y personas, según se puso de manifiesto en el Día Temático de Industria Digital organizado por AUSAPE Redacción Siglo XXI

martes, 30 de marzo de 2021, 16:53 h (CET) El control preciso de los activos disponibles y de su estado es una pieza fundamental para el correcto funcionamiento de las instalaciones industriales. Un control para el que, en un contexto de plantas de producción cada vez más complejas, es ya imprescindible contar con soluciones tecnológicas que permitan llevar a cabo el mantenimiento y gestión de los activos industriales.



Unas soluciones tecnológicas que se están desarrollando en el marco de la Industria 4.0 y a las que AUSAPE dedicó un Día Temático organizado por su Grupo de Trabajo de Industria Digital, el pasado 17 de marzo. Mantenimiento predictivo, colaboración en red o analítica avanzada de las actividades de la planta son algunas de las funciones que incorporan esas nuevas soluciones para la gestión inteligente de activos.



Según Francisco Javier Fernández Gallego, Senior Presales Specialist SCM en SAP, que presentó la una de las ponencias del día temático, la gestión inteligente de activos se enmarca en una estrategia basada en cuatro pilares: producto inteligente, fabricación inteligente, activo inteligente y personas.



Para llegar a un mantenimiento y gestión de activos integral, hay soluciones dirigidas a la colaboración de activos en red, la definición de una estrategia de mantenimiento, el mantenimiento predictivo, la movilidad, la secuenciación del trabajo y las visualizaciones 3D. Por ejemplo, SAP Asset Intelligent Insight y SAP Intelligent Asset Management. Con el uso de dichas soluciones es posible prevenir averías antes de que sucedan, facilitar el trabajo de campo de los inspectores y compartir información entre todos los empleados con acceso a los activos, además de entre diversas plantas.



Esta estrategia de mantenimiento y gestión inteligentes de los activos industriales es la que está adoptando Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Su IT Manager, Rubén Cadevall, explicó en la jornada cómo han desarrollado un proyecto sobre el uso de S/4HANA en el área de mantenimiento y gestión de activos, que abarca cinco campos: migración, movilidad, metodología BIM de mantenimiento colaborativo, Internet of Things e integración con contabilidad de activos.

Para ampliar la visión sobre el mantenimiento y gestión de activos, este Día Temático de Industria Digital acogió varias sesiones paralelas, en las que se abordaron cuestiones clave como la transformación digital en la gestión del ciclo de vida de los proyectos, la digitalización de la cadena de suministro y el mantenimiento de la planta, y el ciclo de vida del producto en sustancias y mercados regulados.



Otros temas que a buen seguro tendrán un papel destacado en la gestión de activos del futuro, y que también se trabajaron en la jornada de AUSAPE, serán el Extended Warehouse Management, el uso de machine learning e IoT en modelos predictivos, y la monitorización y analítica avanzada de las actividades de planta con soluciones Cloud.

