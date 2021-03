ReputationUP Resuelve Las Crisis De Reputación Online De Las Empresas Respecto a las empresas, el servicio más demandado es la resolución de la crisis de reputación y eliminación de contenido. En el área de inteligencia, la interceptación y control de dispositivos Redacción Siglo XXI

martes, 30 de marzo de 2021, 16:30 h (CET) El monitoreo, limpieza, protección, mejora y gestión de la reputación en empresas avalan a la empresa ReputationUP



Las empresas o personas gestionan su reputación online, como una actividad primordial, interviniendo rápidamente sobre una posible crisis reputacional. Una situación repentina, que puede arrasar el trabajo, de décadas.



ReputationUP es una empresa especializada en el monitoreo y la gestión de la reputación online, y eliminación de contenido difamatorio.



Los servicios se dirigen a organismos gubernamentales, empresas, VIP, políticos y particulares.



ReputationUP: más de 20 años de experiencia en reputación online

Andrea Baggio, CEO de ReputationUP en Europa; y Juan Ricardo Palacio, CEO para las Américas dirigen esta empresa, con más de 20 años de experiencia.



“Empezamos con el análisis forense y big data; y, hace 15 años, iniciamos un estudio de la dinámica de la web, que nos ha llevado a la gestión de todo aquello que es la reputación online actualmente”, explica Andrea Baggio.



ReputationUP resuelve crisis reputacionales

Las compañías, VIP y políticos, que son objetivo de contenido difamatorio y se enfrentan a una gran crisis reputacional, acuden a ReputationUP.



La difamación online hacia empresas, VIP o políticos desencadena graves crisis reputacionales. Por ello, acuden a ReputationUP.



La empresa es capaz de “controlar en tiempo real quién habla bien y quién mal en la red”, apunta Andrea Baggio.



Y así, “actuar instantáneamente” para resolver la crisis reputacional.



“Tenemos un software que nos permite monitorear la reputación del sujeto en cualquier momento”, añade el CEO de ReputationUP.



En el caso de particulares, ReputationUP elimina contenido, que puede, por ejemplo, obstaculizar la búsqueda de empleo.



Los servicios más solicitados de ReputationUP Respecto a las empresas, el servicio más demandado es la resolución de la crisis de reputación y eliminación de contenido. En el área de inteligencia, la interceptación y control de dispositivos.



ReputationUP no solo elimina el contenido negativo. El valor de la empresa se centra, también, en el monitoreo constante de la reputación.

“Creamos una barrera en los resultados de búsqueda para que la información dañina no llegue a las primeras páginas de los buscadores”, indica Andrea Baggio.



