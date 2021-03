El WiFi hace más llevadera la pandemia en Navarcles Comunicae

lunes, 29 de marzo de 2021, 17:08 h (CET) El acceso WiFi público y gratuito desplegado por el ayuntamiento de Navarcles, municipio de la Comarca del Bages, en Barcelona, ha hecho más llevadera la pandemia de la Covid19. En un tiempo donde la movilidad se ha visto reducida, las telecomunicaciones se han mostrado imprescindibles para ayudar a mantener el contacto con familia, compañeros, clientes, etc. El municipio, que cuenta con cerca de 6.000 vecinos, fue uno de los miles de ayuntamientos que se sumaron a la iniciativa WIFI4EU, promovida por la Unión Europea, cuyo objetivo es asegurar el acceso a Internet de calidad en cualquier espacio público de la Europa Comunitaria. La iniciativa ofrecía a los municipios la oportunidad de solicitar un bonus por valor de 15.000 € para la implementación de equipos.

Hoy esta conexión wifi permite tanto a los usuarios de los servicios municipales, vecinos y visitantes acceder a una conexión a Internet, fiable y seguro, desde diferentes dependencias municipales, espacios públicos y parques, y trabajar o realizar video llamadas. También permite a los funcionarios municipales realizar sus tareas en cualquier dependencia manteniendo las distancias de seguridad.

Inicialmente, el objetivo del despliegue WiFi fue potenciar el uso de los edificios públicos dotándolos de más funcionalidades para los usuarios, que ahora pueden trabajar, estudiar o aprovechar los ratos de ocio con una conexión a Internet de calidad y gratuita. Además, también ha dado más facilidades a los trabajadores municipales para desarrollar sus tareas.

Según Toni Muñoz, Concejal de Políticas Digitales de Navarcles “en un tiempo donde la movilidad se ha visto reducida, las telecomunicaciones se han mostrado imprescindibles para mantener la actividad del ayuntamiento, la atención a los ciudadanos y que éstos puedan estar conectados”.

Desplegado por la empresa Ene Telecom utilizando tecnología de Cambium Networks, el proyecto WIFI4EU de Navarcles incluye un total de 31 puntos de acceso situados en diferentes dependencias como el ayuntamiento, los servicios sociales, la escuela de música, el centro cultural, el pavellón y campo de fútbol, las piscinas, la guardería y otros edificios auxiliares.

Conectar la España Vaciada

Coincidiendo con el desarrollo de WIFI4EU, Cambium Networks puso en marcha el proyecto Conectar la España Vaciada cuyo objetivo es impulsar diferentes iniciativas público/privadas para hacer realidad, a corto plazo, una España 100 por 100 conectada. Junto a Cambium Networks, la iniciativa cuenta con el apoyo de los principales proveedores de servicios de Internet inalámbrico WIPS, mayoristas, distribuidores, fabricantes, operadores, CCAA, diputaciones, municipios, etc. “La España vaciada está estrechamente asociada a la España desconectada -comenta Javier Gómez- y en la medida que extendamos la conectividad y el acceso a Internet ayudaremos a cohesionar y estructurar el territorio y la población creando nuevas oportunidades de desarrollo en estas zonas”.

