Como hacer más probable que tu empresa sobreviva a lo que está por venir

viernes, 26 de marzo de 2021, 13:32 h (CET) No es ningún secreto que nos vamos a enfrentar a la crisis económica más grave del último siglo en España, por lo que el escenario para las empresas es de incertidumbre absoluta.

Dentro de esta situación las empresas tienen que hacer lo posible para sobrevivir y el desarrollo de el plan de marketing es una de las acciones que tienen un mayor impacto en esta supervivencia, adelantándose a los problemas del futuro y haciendo previsiones para varios escenarios.



El plan de marketing para vender

Para que una empresa funcione hay muchos factores a tener en cuenta, pero lo cierto es que por mucha calidad que tenga el producto si no se consigue vender la empresa tendrá que cerrar.



La venta es el objetivo final y para vender el público tiene que conocer el producto. Dicho de otra manera, nuestro producto tiene que ser visible para el público y, si puede ser, esta visibilidad hay que enfocarla al público objetivo.



Es aquí donde entra el plan de marketing, cuyos puntos claves vamos a ver a continuación.



Analizamos el mercado En la parte inicial del plan de marketing tenemos que analizar nuestra empresa, comparándola con la competencia. Aquí es donde vemos qué es lo que hacemos mejor y lo que hacemos peor, además de estudiar el comportamiento de los que van a ser nuestros compradores.



Segmentamos al público Antes decíamos que había que hacer nuestro producto visible y si podía ser hacerlo para nuestro público objetivo.



En este punto del plan de marketing es donde vamos a definir a nuestro público objetivo, usando todas las herramientas que nos proporciona el mercado, segmentando a qué tipo de personas van a llegar nuestras campañas.



Establecemos objetivos

Esta es una de las partes más importantes de un plan de marketing. En ella hay que establecer a qué objetivos queremos llegar, unos objetivos que tienen que ser concretos y medibles.



Que sean medibles es la clave, pues con objetivos abstractos no vamos a llegar a ninguna parte. Debemos saber si hay más visitas en nuestra web, si las ventas han aumentado, si hay más devoluciones, si los clientes compran más de una vez, etc., todos objetivos concretos y que se pueden medir.



Definimos la estrategia ¿Cómo vamos a llegar a estos objetivos? ¿Vamos a invertir en publicidad en redes sociales, vamos a hacer marketing de contenido, vamos a pagar publicidad en Google?



En este apartado hay que definir la estrategia que vamos a seguir en nuestro plan de marketing, además de establecer un presupuesto realista y durante cuánto tiempo la vamos a mantener.



Medimos los resultados

La tercera parte de un plan de marketing es la de establecer objetivos. En esa parte decíamos que esos objetivos tenían que ser medibles y la razón es que en la última parte de este plan hay que medir los resultados.



El fin del plan, además de vender más, es poder medir los resultados de todas las acciones que hemos llevado a cabo, pues midiéndolas sabemos si vamos por el buen camino o si hay que hacer cambios porque estábamos equivocados.



Las herramientas online facilitan mucho esta tarea, con paneles en los que de un vistazo comprobamos que nuestro plan de marketing está teniendo resultados positivos a la hora de vender nuestro producto.



