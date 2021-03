Tengo ganas Un poema de Esther Videgain Esther Videgain

@videgainesther

viernes, 26 de marzo de 2021, 10:22 h (CET) Tengo ganas, de quitarme estas mil espinas, de ser nuevamente yo.

Tengo ganas, de descalzarme y de andar sobre estas arenas tan finas, de poder ocultar este luto de mi corazón.

Tengo ganas, de calzarme estos zapatos de tacón nuevo, de ser nuevamente yo.

Tengo ganas, de poder andar con paso firme sobre estas mil heridas, de escucharme una vez más.



Tengo ganas, de que mil gaviotas canten "mi libertad", de ser otra vez lo que era.

Tengo ganas, de mí, de quererme, de quererme, de quererme....







