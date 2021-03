Exness.. La opinión sobre las ventajas y desventajas de este bróker y en general como es Exness. Tipos de cuentas, el proceso del registro.Formas de depositar y retirar

Exness Review – Ventajas y desventajas imparciales reveladas (2021). ¿QUÉ ES EXNESS? Nuestra revisión de Exness muestra que Exness se fundó en 2008 con desarrollos que ocurrieron a un ritmo impresionante desde el inicio de la empresa. Consejo: Exness acepta traders hispanohablantes y actualmente es uno de los corredores de cuentas ZAR de más rápido crecimiento en el mundo.Exness tiene su sede en Chipre.



Exness ofrece a los traders servicios financieros y soluciones de inversión que se adaptan a las necesidades de sus clientes.Exness no solo proporciona servicios que son estables y fiables, sino que también se prevé un entorno trading cómodo.Incluido en su oferta, Exness ofrece a los traders spreads ajustados desde 0.1 pips y no hay comisiones ocultas involucradas. Al proporcionar MT4 como plataforma de trading, Exness ofrece a los traders una variedad de CFD y futuros en numerosos mercados.Exness cuenta con soporte al cliente que se ofrece en trece idiomas diferentes y garantiza que los traders se mantengan actualizados al proporcionar las últimas noticias financieras.



Puedes abrir tu propia cuenta de trading con solo 1 USD. Además, Exness también está involucrado con varias organizaciones como socio patrocinador honorario. ¿Segura o estafa?



Exness no solo está regulada y autorizada por dos de las autoridades más estrictas y exigentes.

Exness mantiene los fondos de los clientes en cuentas separadas y les brinda protección a los clientes.Además de esto, Exness es miembro de un plan de compensación de inversionistas, que paga una cierta cantidad a cada cliente en caso de que la empresa se declare insolvente.Su registro en el EEE (Espacio Económico Europeo), junto con la regulación y autorización de FCA y CySEC, convierte a Exness en un broker de confianza y de buena reputación. Algunas de las ventajas: · Regulado por CySEC y FCA; · Fondos de clientes mantenidos en cuentas segregadas ; · Corredor de mesa de negociación; · Extensiones estrechas ; · Más de 130 pares de monedas con múltiples plataformas de trading ;

El apalancamiento Debido a los altos riesgos involucrados, Exness no acepta clientes del Reino Unido o la UE (Unión Europea).Exness ofrece niveles máximos de apalancamiento de hasta 1: 2000 en todas las cuentas que se pueden abrir, y Exness también prevé una calculadora que calcula el apalancamiento máximo y los requisitos de spreads de acuerdo con el nivel actual de capital de la cuenta del trader. Tipos de cuentas de Exness

Exness tiene bastantes tipos de cuentas, divididas en 2 categorías principales: Estándar y Profesional. Standard está disponible como Standard o Standard Cent, mientras que los profesionales pueden elegir entre cuentas Pro, Raw Spread y Zero, dependiendo de si es un principiante o un trader experimentado, seguramente podrá encontrar algo que se adapte a su estilo de trading. Por ejemplo : la cuenta estándar es una de las opciones más populares y está diseñada para satisfacer las necesidades de todo tipo de traders. Cuenta de raw spread, este tipo de cuenta ofrece los spreads brutos más bajos con una comisión fija relativamente baja. Además, tiene varias características similares a la de la cuenta Estándar. La cuenta Zero, esta cuenta permite a los traders obtener 0 spreads durante el 95% del día de trading en un total de 30 pares.La cuenta pro se conoce como cuenta de ejecución instantánea de Exness. Con esta cuenta, los traders tienen acceso a un excelente llenado sin cargos de comisión / tarifas en el comercio. También se prevén cuentas DEMO en las que los traders pueden probar sus estrategias de trading en un entorno libre de riesgos que imita las funciones de una cuenta real y los traders tienen acceso a fondos virtuales.



Instrumentos de mercado Exness ofrece a los traders la oportunidad de operar con instrumentos como Forex, metales, criptomonedas, energías e índices.



Tarifa Las tarifas que cobra Exness se basan en el tipo de cuenta correspondiente a las tarifas de comisión.Cuando tanto la cuenta Standard como la Pro no tienen comisiones que se cobran por operaciones, la cuenta Raw tiene comisiones de hasta 3.5 USD y la cuenta Zero desde 3.5 USD. Mientras que la cuenta estándar tiene un depósito mínimo de 1 USD, la cuenta Raw Spread junto con las cuentas Zero y Pro tienen un depósito mínimo de 500 USD.Exness también tiene una tarifa de reinversión o de un día para otro que se aplica si las posiciones se mantienen por más de un día. Cada instrumento tiene su propia tarifa, que se cobra por estas posiciones nocturnas, que puede cobrar como tarifa o proporcionarse como reembolso.Aunque Exness no cobra ninguna tarifa cuando se realizan depósitos o retiros, los traders deben verificar con su proveedor de pago elegido antes de realizar las transferencias, ya que los proveedores de pago pueden renunciar a las tarifas por las que el trader será responsable. Depósitos y retiros

Un trader debe reconocer que existe un depósito mínimo que se puede realizar mediante el uso de los proveedores de pago con un 1 USD general requerido de USDT / Tether, banca por Internet, tarjeta AstroPay, WebMoney y transferencia interna.Se necesita un depósito mínimo de 2 USD cuando se usa Perfect Money, 3 USD cuando se usa una tarjeta bancaria y 10 USD cuando se usa Neteller o Skrill. Bitcoin, sin embargo, no especifica una cantidad mínima de depósito.Aunque la mayoría de los proveedores de pago indican velocidades de depósito que son instantáneas, el USDT puede demorar hasta 72 horas y Bitcoin hasta 4 horas.Al igual que con la velocidad de procesamiento de los depósitos, los retiros también pueden tardar un tiempo en procesarse y reflejarse en la cuenta del trader.Velocidad de retiro instantánea: tarjeta AstroPay, Perfect Money, Neteller, WebMoney, Skrill y transferencia interna Hasta 4 horas – Bitcoin Hasta 72 horas: tanto en banca por Internet como en USDT / TetherEntre 3 y 5 días laborables - Tarjeta bancaria. Exness no permite pagos de terceros debido a regulaciones estrictas y como salvaguarda contra el lavado de dinero. Pero, permite que sus clientes realicen sus pagos con LATAM touch. PayRetailers proporciona una nueva forma de aceptar pagos en América Latina, ofreciendo todos los métodos de pago locales relevantes en una sola plataforma, lo que representa alrededor del 65% de las transacciones en línea. Ofrecen buenas condiciones y tecnología de punta necesaria para los traders mexicanos y para triunfar en América Latina. Plataformas de trading

Exness ofrece a los traders la posibilidad de elegir entre MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTerminal y Exness Terminal. Exness Terminal es su propio terminal trading sofisticado y personalizado, completamente desarrollado y mantenido por los desarrolladores de Exness. MetaTrader 4 - es la plataforma de trading más popular utilizada en la comunidad de trading. MetaTrader 5- es la actualización de MetaTrader 4 y proporciona a los traders una variedad de funciones además de las que ofrece MetaTrader. WebTerminal otra plataforma de trading para los traders. Terminal de Exness- es iimilar a WebTerminal en que es una versión web de una terminal de trading. La principal ventaja es que es tanto un navegador web como un navegador móvil. Exness Terminal está completamente desarrollado por los desarrolladores de Exness. Esto significa que Exness tiene la capacidad de mejorarlo continuamente para brindar a sus clientes una mejor experiencia de usuario. Exness también tiene sus propias aplicaciones móviles hechas a medida, desarrolladas por sus desarrolladores internos. CÓMO ABRIR UNA CUENTA EXNESS Exness ofrece una forma muy simple de abrir una cuenta que se puede completar en unos pocos y sencillos pasos. Exness incluso proporciona un video instructivo



Exness también ofrece a los traders la opción de abrir más de una cuenta. Los pasos necesarios para abrir una cuenta son:



En el formulario de solicitud en línea, el solicitante ingresa su país de residencia, correo electrónico y una contraseña que utilizará para iniciar sesión en el sitio web y la aplicación Exness Trader.



Una vez que se ha enviado esta información, se lleva al solicitante a una cuenta DEMO que se crea automáticamente con un depósito virtual de 10.000 USD.Se accede al área personal a través de la opción de menú, en el área personal, el trader encontrará su cuenta real y la opción de abrir más cuentas.



Al abrir más cuentas, el trader tiene la opción de elegir entre las cuentas, luego elegir su apalancamiento y moneda, seguido de elegir una contraseña para la cuenta específica.



Finalmente, puede comenzar a operar. Atención al Cliente

Se puede contactar a Exness por teléfono o por correo electrónico. Los clientes también tienen la opción de iniciar Live Chat en cualquiera de las páginas del sitio web.También se proporciona asistencia en 14 idiomas diferentes (incluido español).Exness también brinda acceso a un Centro de ayuda, que ofrece un cuadro de búsqueda donde los clientes pueden escribir palabras clave para ayudarlos a encontrar respuestas a los temas que están consultando. EDUCACIÓN

Exness proporciona una variedad de herramientas educativas que van desde una Academia Exness hasta seminarios web y un glosario.



La Academia Exness brinda información sobre diferentes temas como: ayudar a los principiantes a comprender el núcleo de lo que es el trading o ayudar a los traders a desarrollar sus habilidades enseñándoles a gestionar el riesgo y brindándoles la oportunidad de estudiar a otros traders..Exness ofrece seminarios web que normalmente se programan con anticipación. El glosario de Exness presenta términos utilizados en la comunidad de trading de la A a la Z. Esto no solo debe ser utilizado por traders principiantes sino también por traders más experimentados que necesitan un punto de referencia.También proporciona información y análisis junto con noticias de los mercados que pueden ser utilizados no solo por principiantes, sino también por traders más experimentados que desean mantenerse al día con información, análisis y diversos temas de noticias de diferentes mercados. No se olvide de leer los comentarios de Exness, para estar seguro.