AleaSoft: Los ganadores de la subasta tendrán mejores condiciones de financiación que los proyectos con PPA

Los proyectos de energías renovables que se llevarán a cabo durante los próximos años para cumplir con los objetivos del PNIEC necesitarán de una importante inversión. Las condiciones de financiación de cada uno dependerán en gran medida de su tipología, desde las más favorables asociadas a los proyectos subsidiados por el Estado, ya sea mediante el RD 413/2014 o las subastas de renovables, las condiciones cada vez mejores de los proyectos con PPA, hasta las menos ventajosas de los proyectos pure merchant

Actualmente la financiación de los proyectos de energías renovables en España se puede dividir en cuatro tipologías relacionadas con la regulación existente: los proyectos subsidiados bajo el marco regulatorio del RD 413/2014, los proyectos con PPA, los proyectos pure merchant y los proyectos recientemente adjudicados en la subasta para el otorgamiento del Régimen Económico de Energías Renovables (REER).

Los proyectos subsidiados mediante el RD 413/2014 son proyectos con un esquema retributivo robusto, con una gran estabilidad para los próximos 12 años una vez revisada su rentabilidad con el RD 17/2019. Hay mucho interés en estos proyectos por parte de los bancos, con más de 15 entidades crediticias nacionales e internacionales que están financiándolos y refinanciándolos. Son fácilmente apalancables, con un alto grado de apalancamiento, el cual supera el 80% en la mayoría de los casos y que puede llegar al 90%, con unos términos de 22 ó 23 años de media, y con unas condiciones de financiación bastante favorables.

Por otra parte, están los proyectos con PPA que en España han crecido de forma considerable en los últimos años y cuyas condiciones de financiación son cada vez mejores. No hay tantos bancos que financien este tipo de proyectos como en el caso de los del RD 413/2014, pero al menos ocho entidades crediticias están muy activas en el mercado español. En este caso las condiciones de la financiación dependen también del riesgo de contraparte, no obstante, en los PPA que no tienen una calidad crediticia óptima, se están viendo formas más creativas de estructurar estas financiaciones. En general las condiciones se encarecen respecto a las de los proyectos del RD 413/2014 y el apalancamiento, aunque no es tan alto, tiene unas condiciones bastante atractivas entre el 75% y el 80% con una duración de entre 15 y 18 años. Es común usar estructuras financieras que permiten acercar los plazos a la duración del PPA.

Los proyectos pure merchant, que venden toda su energía directamente al mercado, son la minoría actualmente y existe menos interés por parte de los bancos. Aun así, de tres a cinco entidades crediticias los están financiando. Estos proyectos no tienen el riesgo de contraparte, pues la contraparte es el mercado que es muy líquido. El apalancamiento es menor, de entre un 55% y 65%, este último en el caso más optimista. La duración de la deuda es de unos 15 a 18 años, pero también con estructuras financieras que lo que hacen es reducir estos términos. En general las condiciones de financiación de estos proyectos son las menos favorables y también tienen los tipos de interés más elevados.

Por último están los proyectos ganadores en la subasta de renovables (REER) realizada el pasado 26 de enero. En esta subasta fueron concedidos 3000 MW, con un precio medio de 24,47 €/MWh para los proyectos fotovoltaicos y de 25,31 €/MWh para los eólicos, para los próximos 12 años. En este caso el riesgo de contraparte es el riesgo del estado por lo que se entiende que es libre de riesgo. Es por esto que los precios de la subasta no son equivalentes a los de un PPA del mercado privado. De momento, la financiación de estos proyectos es incipiente y han mostrado interés las mismas ocho entidades crediticias que están interesadas en los PPA privados. La estructura de financiación es muy parecida a la de los PPA privados y se espera que pueda haber un apalancamiento de hasta el 80%. Al igual que en los PPA privados, la duración de la deuda estará entre 15 y 18 años con estructuras que los acortarán para acercarlos al período cubierto por la subasta. Las condiciones de financiación serán un poco mejores que las de los PPA privados en los 12 años cubiertos por la subasta.

En todas las tipologías de financiación de proyectos renovables las agencias crediticias utilizan previsiones de precios de terceros que les permita dimensionar la deuda, además de sus propias estimaciones. En AleaSoft se realizan previsiones de precios de mercado de largo plazo con un horizonte de 30 años y detalle horario y que incluyen además bandas de confianza de los precios anuales.

En todas las tipologías de financiación de proyectos renovables las agencias crediticias utilizan previsiones de precios de terceros que les permita dimensionar la deuda, además de sus propias estimaciones.

La segunda parte de esta serie de webinars

La segunda parte de este webinar de AleaSoft se realizará el día 15 de abril. En esa ocasión se contará con la participación de ponentes de Axpo para continuar analizando la evolución de los mercados de energía en Europa y sus perspectivas a medio y largo plazo y también hablar sobre los nuevos actores en los mercados financieros para absorber la demanda de financiación teniendo en cuenta toda la potencia renovable que se espera instalar en los próximos años, de la toma de posiciones en cuanto al cambio climático de los grandes stakeholders a nivel mundial y de los PPA corporativos como una solución tanto para la industria como para el desarrollo de las renovables.

En los webinars de AleaSoft del mes de octubre de 2020 con la participación de Deloitte, de noviembre de 2020 con Vector Renewables, de enero de 2021 con PwC y de febrero de 2021 con Engie también se abordó la financiación de los proyectos de energías renovables, destacándose la importancia de las previsiones de precios de largo plazo con 30 años de horizonte y granularidad horaria para negociar las condiciones de financiación de los proyectos y también en las auditorías y en la valoración de carteras.

