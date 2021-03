De Madrid al cielo El 15 de febrero del año actual los servicios jurídicos de la CCAA de Madrid renunciaron a la recuperación de las 2993 viviendas sociales vendidas, ilegalmente, a un fondo buitre, por el PP, Ayuso desafía a la justicia. Eso, si, es “constitucionalista” Carlos Ortiz de Zárate

miércoles, 24 de marzo de 2021, 12:04 h (CET) Lo hace en un momento en que España está a la cola de vivienda social en la UE. Así lo muestra Amnistía Internacional (AI) en el informe “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España” Tenemos 1´1 % frente al 32% en Holanda, el 23% de Austria, el 18% en UK y el 17 en Francia: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/espana-la-vivienda-un-derecho-hipotecado/



El informe indica:

En lugar de hacer frente a esa alarmante cifra, las autoridades de Cataluña y, sobre todo, Madrid, han procedido a vender vivienda social, obviando así sus obligaciones en materia del acceso a la vivienda. Además, en un país con más de tres millones de viviendas vacías, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las que hay en Europa, las autoridades de ambas comunidades y el Gobierno central no han intensificado su uso, tal y como recomendaba ya en 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada.



El XXI Dictamen del Observatorio de la Dependencia (15 de marzo de 2021):

https://directoressociales.com/wp-content/uploads/2021/03/N.PrensaXXI-Dictamen.-15-Marzo-21-jrn.pdf indica “y Madrid (28.494), con personas en desatención suponen más de dos de cada tres (68%) del Limbo que hay en España (232.243), y cuyas dificultades tienen carácter sistémico”.



Dejemos que la propia Ayuso se pronuncie: https://www.facebook.com/idiazayuso/videos/255851949032913 “La desigualdad no es un problema”, dice la presidenta.



El Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Madrid (2019) muestra el cinismo de Ayuso: https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/10/MADRID-VIII-Informe-FOESSA.pdf

El incremento de la desigualdad que ha experimentado la Comunidad de Madrid se debe, por tanto, al deterioro especialmente notable durante el periodo de crisis de los grupos de renta más baja. Si bien la renta media de la población madrileña se ha incrementado en un 2%, quien ha soportado en mayor medida los efectos de la crisis ha sido el grupo poblacional con menos ingresos, que ha visto mermada su renta casi en un 30% (frente a un 13% en el conjunto de España). Por el contrario, el 20% de la población más rica habría incrementado su renta en un 3,6%. En ninguna otra CC. AA. se ha producido durante la crisis un deterioro tan marcado de los ingresos de los más pobres y una variación tan desigual en los ingresos de los grupos de renta baja, intermedia y alta



Esta semana pasa la cúpula del PP por la Audiencia Nacional. Sin embargo, el partido sigue gobernando desde el “Tamayazo”, el día que el PP corrompió a miembros del PS para hacerse con la Comunidad.



