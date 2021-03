José Piquer apuesta por el emprendimiento con "Crea tu Momentum", el nuevo programa de televisión Comunicae

martes, 23 de marzo de 2021, 09:04 h (CET) José Piquer presenta Crea tu Momentum, un nuevo programa de emprendimiento que se incorpora a la parrilla de 7 Televalencia los viernes por la tarde, a las 20.00 horas, y cuya redifusión se podrá seguir a través de las principales redes sociales (Youtube, Instagram y Facebook de José Piquer y 7 Televalencia).

El nuevo programa de José Piquer pretende convertirse en un instrumento de ayuda y apoyo al emprendedor, para que éste logre eliminar el miedo a vender en estos momentos marcados por la incertidumbre. Una situación sobrevenida por la pandemia que repercute en todos los ámbitos de la sociedad actual, y que ha provocado en muy poco tiempo cambios en el consumo, en la forma de comprar y en los hábitos de vida, que llegan para quedarse y que, además, están generando nuevos perfiles de consumidores. Instagram

José Piquer es uno de los autores más vendidos en España en su ámbito, número uno en ventas con el libro Vendes o te compran (Web) .Empresario y formador pionero en la enseñanza de cerrarventas -o, como él define, en la técnica de “la nueva venta, esa nueva forma de vender que pocos conocen”, su asesoramiento va dirigido hacia los profesionales tanto de ámbito nacional como internacional, basado en su propio sistema de éxito.“Te abrirá la mente, aprenderás la nueva forma de vender y, lo más importante, podrás personalizarla y adaptarla a tu negocio”, asegura Piquer, que a través de este nuevo programa que emitirá 7 Televalencia tratará de guiar a los vendedores para que no pierdan ventas por no saber cerrarlas, en la modernización de sus técnicas de venta y a diferenciar entre la venta vieja y la venta nueva, avalado por más de 20 años de experiencia en el campo de la venta y el marketing comercial. Hay que recordar que ya son más de 10.000 alumnos los que han pasado por su academia, lo que ha dado lugar a su propio lema: Si vendes desde el corazón, generas pasión.

“Es este el nuevo programa de emprendimiento, donde habrá entrevistas a personas emprendedoras que han desarrollado con éxito sus negocios, también tendremos consejos y contaremos con Reme Barberá, coach experta en el manejo de las emociones, y quien nos acercará a conocer el tapping, una auto terapia psicoenergética muy eficaz y novedosa que combina aspectos de la acupuntura china milenaria con elementos de la psicología moderna, estimulando el sistema energético humano para producir equilibrio emocional y eliminar emociones negativas”, explica el conductor de Crea tu Momentum.

